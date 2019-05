Udinese-SPAL: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita la SPAL nella 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Igor Tudor sfida la di Leonardo Semplici nell'anticipo della 37ª giornata di . I friulani sono sedicesimi in piena lotta per non retrocedere con 37 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte, e un margine di sole 2 lunghezze sull' , terzultimo, gli emiliani invece si trovano all'11° posto a quota 42 punti (stesso punteggio del , ma bilancio favorevole negli scontri diretti) con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte e hanno conquistato la salvezza matematica.

L'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 9 goal in 35 presenze, mentre Andrea Petagna è il giocatore più prolifico fra i biancazzurri con un bottino di 15 reti realizzate in 34 presenze. L'Udinese è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la SPAL ha collezionato un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-SPAL

Udinese-SPAL si giocherà il pomeriggio di sabato 18 maggio nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine con fischio d'inizio alle ore 15.00. Sarà il 24 confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE UDINESE-SPAL IN TV E STREAMING

L'anticipo Udinese-SPAL sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Dario Massara, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta sul proprio pc, tablet o smartphone collegandosi alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SPAL

Tudor dovrebbe confermare la formazione che ha superato in trasferta il nell'ultimo turno. Davanti Okaka è favorito su Pussetto per far coppia con Lasagna. A centrocampo Sandro sarà confermato da playmaker, con Mandragora e De Paul mezzali e Stryger-Larsen e uno fra D'Alessandro e Zeegelaar sulle ali. Dietro, davanti a Musso, la linea a tre sarà composta da De Maio, Troost-Ekong e Samir.

Semplici dovrà valutare Kurtic, uscito malconcio dal match col . In difesa, davanti al portiere Viviano, si contendono una maglia Cionek e Felipe, a centrocampo scalpita Schiattarella. In regia dovrebbe essere confermato Missiroli, in vantaggio su Valdifiori. Sulle fasce possibile conferma per Lazzari e Fares, ma occhio all'opzione Jankovic, con il montenegrino che è ormai pienamente recuperato ed è in rampa di lancio. In attacco sarà confermata la coppia composta da Petagna e da Floccari.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Cionek; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Floccari.