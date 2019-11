Udinese-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita la SPAL nella sfida salvezza della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L', provvisoriamente affidata a Luca Gotti in attesa della nomina di un sostituto dell'esonerato Marco Giampaolo, affronta in casa la di Leonardo Semplici nello scontro salvezza della 12ª giornata di .

I friulani sono dodicesimi in classifica con e a quota 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano in fondo alla graduatoria assieme al con appena 7 punti conquistati e un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.

Nei 12 precedenti in Serie A disputati in casa dell'Udinese, la formazione friulana guida dal punto di vista statistico con 6 successi, 4 pareggi e 2 affermazioni degli estensi. Dal recente ritorno in Serie A dei biancazzurri, però, il bilancio è in parità con una vittoria per parte in 2 gare.

Con sole 2 reti (la SPAL) e 3 reti (l'Udinese) le due formazioni sono quelle che hanno segnato meno goal nel corso del secondo tempo. Gli emiliani inoltre sono la squadra che ha preso più goal da fuori area nel 5 top campionati europei, ben 7. Stefano Okaka, autore di 3 goal, è il miglior marcatore dei bianconeri, mentre con lo stesso bottino realizzativo Andrea Petagna è il giocatore più prolifico degli estensi.

Nell'unico precedente in Serie A contro la SPAL nella massima serie, lo scorso maggio, Okaka ha realizzato una doppietta. Dall'altra parte Alberto Paloschi ha segnato già 4 reti all'Udinese in Serie A, ma l'attaccante vive una lunga astinenza realizzativa, che dura ormai da ottobre 2018. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Udinese-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 25° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida salvezza Udinese-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori che siano collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Udinese-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Udinese-SPAL in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Luca Gotti, in attesa della nomina ufficiale di un successore di Tudor, guiderà i friulani anche contro la SPAL e si affiderà al 3-5-2. Davanti Nestorovski si candida a far coppia con Okaka, mentre Pussetto - acciaccato - è stato escluso dalla lista dei convocati. A centrocampo Ter Avest è favorito come esterno destro, ma è ballottaggio con Opoku, mentre a sinistra ci sarà nuovamente Sema. In mezzo la regia sarà affidata a Jajalo, con Mandragora e De Paul che agiranno da mezzali. In difesa potrebbe essere confermato Nuytinck accanto a Rodrigo Becão e Troost-Ekong dopo la bella prova fornita contro il .

Stesso modulo per Semplici, che in attacco potrebbe rilanciare l'esperto Floccari in coppia con Petagna, anche se non va escluso che la scelta ricada fra uno tra Paloschi e Moncini. In mediana si rivedrà in regia Missiroli, con Murgia e Kurtic mezzali ai suoi lati e Strefezza e Reca ad agire sulle due corsie laterali. In difesa è indisponibile per squalificata Igor: al suo posto spazio al polacco Cionek, mentre Felipe potrebbe rilevare Vicari, non al meglio per un problema alla spalla.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari