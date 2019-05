Udinese-SPAL 3-2: De Paul e Okaka mattatori, friulani quasi salvi

Successo d'oro dell'Udinese: 3-2 alla SPAL e salvezza a un passo. Protagonisti De Paul (tre assist) e Okaka (doppietta).

Terzo risultato utile di fila per l' che ipoteca la salvezza: 3-2 alla maturato nei primi quarantacinque minuti, quando i bianconeri offrono il meglio per poi calare nella seconda parte. Raggiunta quota 40 punti in classifica: se l' non dovesse battere il sarà matematica la permanenza in con una giornata d'anticipo.

I friulani sanno di dover portare a casa l'intera posta in palio e partono a mille: l'asse De Paul-Samir, dispensatore di un goal a , si ripete anche alla 'Dacia Arena' in occasione del vantaggio dopo soli cinque minuti. Al quarto d'ora termina per infortunio la gara di Sandro, sostituito da D'Alessandro. La SPAL è come stordita, presa a cazzotti sulle palle inattive: è su due calci d'angoli battuti magistralmente da De Paul (tre gli assist di giornata per lui) che Okaka fa doppietta con due azioni fotocopia.

Il triplo distacco rilassa i ragazzi di Tudor, costretti a subire il ritorno degli avversari: Petagna fa sedici in campionato, Valoti si improvvisa Mark Hateley andando a staccare con veemenza sulla testa del malcapitato Zeegelaar. Pussetto prende il posto di Lasagna ma il canovaccio non cambia: gli attacchi bianconeri non sono convincenti come nella prima frazione, al contrario quelli degli ospiti spaventano e non poco Musso. Strenua la resistenza nel finale che regala tre punti d'ossigeno purissimo.

I GOAL

5' SAMIR 1-0 - Punizione battuta splendidamente da De Paul per la testa di Samir che anticipa Cionek per il vantaggio bianconero.

31' OKAKA 2-0 - Calcio d'angolo del solito De Paul, Okaka brucia Vicari con un'incornata vincente.

35' OKAKA 3-0 - Goal fotocopia del secondo: De Paul pennella su corner per l'ex che stavolta è libero di saltare prima di battere Gomis.

53' PETAGNA 3-1 - Azione personale con tanto di dribbling incorporato su Troost-Ekong: destro imprendibile per Musso.

59' VALOTI 3-2 - Cross al bacio di Kurtic per Valoti che 'mangia' sulla testa di Zeegelaar, troppo molle nella circostanza.

IL TABELLINO

UDINESE-SPAL 3-2

Marcatori: 5' Samir (U), 31', 35' Okaka (U), 53' Petagna (S), 59' Valoti (S)

UDINESE (3-5-2): Musso 6; De Maio 6, Troost-Ekong 5,5, Samir 6,5; Stryger-Larsen 6, Mandragora 6, Sandro 6 (16' D'Alessandro 6), De Paul 7,5, Zeegelaar 5,5; Lasagna 5,5 (61' Pussetto 5,5), Okaka 7,5 (90' Teodorczyk sv). Allenatore: Tudor.

SPAL (3-5-2): Gomis 5,5; Cionek 5, Vicari 5 (70' Jankovic 5,5), Bonifazi 5; Lazzari 5,5, Murgia 5, Valoti 6 (77' Paloschi sv), Kurtic 6, Fares 5; Petagna 6,5, Floccari 5 (63' Antenucci 6). Allenatore: Semplici.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Vicari (S), Zeegelaar (U), Fares (S), Samir (U), Mandragora (U), Kurtic (S), Jankovic (S), De Paul (U)

Espulsi: nessuno