Udinese-Sassuolo, Pozzo furioso in tv: fa abbassare il volume allo stadio

In collegamento con 'Settimana Ventura' dalla Dacia Arena, Giampaolo Pozzo ha fatto abbassare il volume della pubblicità all'interno dello stadio.

Il lunch-match che chiude il girone d'andata di è quello che va in scena fra e alla 'Dacia Arena'. Presente allo stadio anche il patron bianconero Giampaolo Pozzo.

Ed è proprio il patron dell'Udinese ad essere protagonista di un episodio curioso: Pozzo, infatti, era in collegamento con la trasmissione 'Settimana Ventura' per commentare con gli esperti in studio la partita della propria squadra, quando è partita la pubblicità all'interno dello stadio. Il volume degli altoparlanti della 'Dacia Arena' era talmente alto che Pozzo non riusciva a sentire Simona Ventura, così il patron friulano ha risolto la situazione facendo abbassare il volume della pubblicità all'interno dello stadio.

Francesca Sanipoli in collegamento per #UdineseSassuolo con il presidente Giampaolo Pozzo che ha il potere di abbassare la pubblicità! 😉#SettimanaVentura @simo_ventura pic.twitter.com/udGMEC9ouG — Rai2 (@RaiDue) January 12, 2020

Il potere risolutivo del patron dell'Udinese ha suscitato gli applausi e le risate negli studi di 'Rai 2', impartendo una lezione da non dimenticare: non si disturba Giampaolo Pozzo.