Udinese-Sassuolo, goal di Molina o autorete di Frattesi?

Partita emozionante e piena di colpi di scena, tradotto goal, quella di Udine tra i padroni di casa dell'Udinese e il Sassuolo di Dionisi. In mezzo al pallone continuamente in rete da una parte e dall'altra, però, anche i dubbi sul 2-2 dei bianconeri di Gotti.

L'Udinese, infatti, ha trovato il pareggio con una conclusione dalla distanza, calciata da Molina: botta forte da parte dell'esterno friulano, con deviazione netta di Frattesi, tra l'altro autore del 2-1 neroverde una decina di minuti prima. Di chi è il goal?

Per qualche istante rete assegnata a Molina, dunque assegnazione pressochè immediata dell'autorete di Frattesi in occasione della conclusione dalla distanza. Di fatto è decisamente netta la traiettoria del tiro da parte dell'esterno, deviata dal giocatore di Dionisi alle spalle di Consigli.

Frattesi ha segnato la sua terza rete nella Serie A 2021/2022, il più giovane del campionato a riuscirci fin qui, ma ha urlato insoddisfatto al cielo per la deviazione involontaria terminata però in rete, dando il via ad un'Udinese nuovamente padrona del campo e in vantaggio per 3-2 con il goal di Beto nella ripresa.