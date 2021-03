Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Llorente c'è, fuori Caputo

Le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo: Gotti sceglie De Maio e Llorente, fuori Zeegelaar. Out Djuricic Caputo, dentro Ayhan e Raspadori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-SASSUOLO

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Traorè; Raspadori.

Il secondo anticipo del sabato, vede sfidarsi alla 'Dacia Arena' l' Udinese di Gotti e il Sassuolo di De Zerbi.

Gotti opta per De Maio in difesa, con Molina e Stryger Larsen sulle fasce e Walace mezzala. Arslan in regia, Pereyra supporta Llorente. Panchina per Nestorovski.

Diverse novità in casa neroverde, dove restano fuori Muldur, Rogerio, Djuricic e Caputo: dal 1' Toljan, Kyriakopoulos, Ayhan, Traorè e Raspadori.