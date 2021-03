Udinese-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita il Sassuolo per il 26esimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Entrambe hanno fermato una big nel turno infrasettimanale, ora giocheranno per provare a raggiungere il prima possibile la quota quaranta e puntare a qualcosa in più rispetto alla salvezza: di fronte Udinese e Sassuolo per il 26esimo turno di Serie A.

L'Udinese è reduce dalla beffa di San Siro contro il Milan: il rigore di Kessié ha infatti fatto sfumare al 97' una vittoria che sembrava certa in seguito al goal di Becao. Per il Sassuolo invece l'ultimissimo secondo è servito per il pareggio contro il Napoli, guarda caso sempre su penalty.

Sono sette i punti che separano Udinese e Sassuolo: i neroverdi sono a -4 dalla fatidica quaranta, che potrebbe portare a lottare per l'Europa League negli ultimi due mesi di campionato. Bianconeri invece a +8 sul Torino terzultimo, che dovrà recuperare due gare nelle prossime settimane.

In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO UDINESE-SASSUOLO

La sfida tra Udinese e Sassuolo si giocherà sabato 6 marzo 2021 in terra friulana, senza tifosi: appuntamento alla Dacia Arena alle ore 18.

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport canale 251.

Chi lo preferisse, mediante Sky Go potrà seguire Udinese-Sassuolo anche in diretta streaming, visualizzando la gara sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Gotti dovrebbe riproporre in attacco Llorente al fianco di Nestorovski, con De Paul, Arslan e Pereyra interni di centrocampo. Sulle fasce il ritorno di Stryger Larsen dal 1' sulla destra, con Zeegelaar dall'altra parte, mentre davanti a Musso giocheranno ancora Becao, Bonifazi e Nuytinck.

Difficile che De Zerbi cambi molto rispetto all'ultima gara: Caputo sarà supportato da Berardi, Djuricic e Traoré (in ballottaggio con Defrel). In mediana Obiang potrebbe avvicendare Maxime Lopez al fianco di Locatelli. Retroguardia composta nuovamente da Muldur, Marlon, Rogerio e Ferrari. Ancora out Boga, Bourabia e Chiriches.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.