Udinese-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Udinese-Sassuolo

L'Udinese sfida il Sassuolo nel lunch match della 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luca Gotti sfida il di Roberto De Zerbi nel lunch match della 19ª giornata di . I friulani sono tredicesimi in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani invece occupano la 14ª posizione con 19 punti e un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 9 k.o.

Nei 6 confronti giocati in Serie A in casa dei friulani, il bilancio sorride ai neroverdi con 3 successi, 2 pareggi e una vittoria dei bianconeri. Le 30 reti realizzate in 18 partite dalla squadra di De Zerbi costituiscono un primato per gli emiliani in Serie A. Di queste, 28 sono arrivate su azione: Sassuolo e Udinese sono infatti le due squadre che hanno segnato meno su calcio da fermo (2 reti per entrambe).

I bianconeri vengono da un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, i neroverdi invece hanno collezionato un pareggio, una vittoria e 2 k.o. di fila di misura nelle ultime 4 gare disputate. Kevin Lasagna, Rodrigo De Paul e Stefano Okaka sono i giocatori più prolifici dell'Udinese con 3 goal segnati a testa, mentre Francesco Caputo e Domenico Berardi, quest'ultimo assente per squalifica, sono i bomber del Sassuolo con 8 centri ciascuno.

Il centrocampista dei friulani Seko Fofana, inoltre, ha negli emiliani la sua vittima preferita in Serie A con 2 goal realizzati in carriera in campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-SASSUOLO

Udinese-Sassuolo si disputerà la mattina di domenica 12 dicembre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 19° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta il lunch match Udinese-Sassuolo, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Udinese-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il supporto di Roberto Cravero

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Udinese-Sassuolo in diretta streaming sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Gotti dovrebbe confermare la formazione che ha sconfitto il nell'ultimo turno. In attacco Lasagna e Nestorovski si contendono il posto di partner di Okaka. A centrocampo sulle due fasce agiranno Stryger Larsen e Sema, con Mandragora in cabina di regia e De Paul e Fofana mezzali. In difesa De Maio dovrebbe spuntarla ancora su Rodrigo Becão per completare la linea difensiva a tre davanti a Musso con Troost-Ekong e Nuytinck. Samir l'unico indisponibile per infortunio.

De Zerbi confermerà il 4-2-3-1 con Caputo terminale offensivo. Alle sue spalle, squalificato Berardi, sarà Traoré ad affiancare Djuricic e Boga sulla trequarti. In mediana, fermato per un turno anche Locatelli, ci sarà spazio per Obiang accanto a Magnanelli. Ancora indisponibili Chiriches e Marlon, in difesa Toljan e Kyriakopoulos saranno i due terzini, con Gian Marco Ferrari e Romagna a formare la coppia centrale davanti al portiere Consigli. Ai box anche Defrel, Duncan e Tripaldelli.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo