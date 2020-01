Udinese-Sassuolo 3-0: Okaka, Sema e De Paul fanno volare i friulani

L'Udinese batte 3-0 il Sassuolo, centra la terza vittoria consecutiva e sale a 24 punti, momentaneamente a +10 sulla zona salvezza.

Tre giornate e tre partite, l'ultima con tre goal, per mettersi al sicuro, per allontanarsi sempre di più dalla parte bollente della classifica. L' batte 3-0 il , centra la terza vittoria consecutiva e sale a +10 sulla zona retrocessione, agganciando anche il a 24 punti.

La partita si sviluppa a senso unico per i primi 10 minuti, quando è soltanto la squadra friulana a sfiorare il goal. Lo fa in maniera netta in almeno tre circostanze, con Lasagna, Mandragora e Okaka grandi protagonisti, al pari di un super Consigli.

Il portiere neroverde si arrende al 14', quando su un corner di Mandragora arriva lo stacco perfetto di Okaka, potente e preciso per fare 1-0 e capitalizzare un dominio interrotto solo da un palo di Traoré.

Il classe 2000 firma gli unici scatti del Sassuolo nel primo tempo: dopo il palo, anche un'altra iniziativa con la palla che finisce fuori di poco. Dall'altra parte invece le occasioni piovono, almeno fino alla mezz'ora, ancora con De Paul e Lasagna: di nuovo Consigli deve abbassare la serranda.

Nella ripresa un paio di iniziative di Boga sembrano dare fiducia agli ospiti, ma Musso in allungo nega il goal all'ex . Pochi minuti dopo ci pensa Sema a chiudere ii conti: sinistro in diagonale dopo uno spunto di Fofana, palla che dà un bacio al palo e si insacca.

De Zerbi, in assenza di Berardi e Defrel, si affida al classe 2000 Raspadori per provare a cambiare la partita, con risultati esigui. L'Udinese ha anche il tempo di centrare il terzo goal con De Paul in contropiede, ancora su assist di Fofan. Gotti e i suoi vanno a 24 punti in classifica. Il Sassuolo rimane fermo a 19.

IL TABELLINO

UDINESE-SASSUOLO 3-0

MARCATORI: 14' Okaka, 68' Sema, 90+1' De Paul

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Becao 6, Troost-Ekong 6.5, Nuytinck 6.5; Stryger Larsen 6, De Paul 7, Mandragora 7 (75' Jajalo 6.5), Fofana 7, Sema 6; Lasagna 5.5 (62' Pussetto 6), Okaka 7 (85' Teodorczyk s..).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 5 (75' Müldür 5.5), Romagna 5, G. Ferrari 5.5, Rogerio 5.5 (86' Kyryakopoulos s.v.); Obiang 5, Magnanelli 5.5; Djuricic 4.5 (69' Raspadori 5.5), Traoré 6.5, Boga 6; Caputo 5.5.

ARBITRO: Volpi

AMMONITI: -

ESPULSI: -