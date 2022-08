Udinese-Salernitana, Perez espulso nel primo tempo: rosso diretto

Fallo tattico ingenuo da parte del difensore dell'Udinese, Mazzocchi colpito in contropiede: immediata espulsione per il direttore di gara.

Il primo tempo di Udinese contro Salernitana, alla Dacia Arena di Udine, termina sullo 0-0. Partita combattuta e senza reti, tra la squadra di Sottil e quella di Nicola, in vantaggio di un uomo prima del duplice fischio del direttore di gara. Il motivo? La diretta espulsione di Perez.

Il difensore ex Atletico Madrid, infatti, ha commesso un'ingenuità su un contropiede della Salernitana: fallo tattico ingenuo su Mazzocchi, colpito da dietro direttamente sulla gamba destra del giocatore avversario. Espulsione immediata per Perez e Udinese in dieci uomini.

Perez sarà costretto a saltare la sfida contro il Monza del prossimo venerdì: arrivato nell'affare Molina, l'argentino è il nuovo titolare sulla destra dell'Udinese, anche in virtù dell'addio di Soppy, passato all'Atalanta. L'alternativa? Contro i brianzoli possibile chance per Festy Ebosele, nuovo arrivato classe 2002.

Sia Udinese che Salernitana sono a caccia del primo successo nel nuovo campionato: i bianconeri hanno perso 4-2 all'esordio contro il Milan Campione d'italia, mentre i campani sono caduti in casa 1-0 nella sfida contro la Roma di Mourinho.