Udinese-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese riceve la Salernitana nella seconda giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in tv, in streaming e le probabili formazioni.

UDINESE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Salernitana

Data: 20-08-2022

Orario: 18.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Udinese contro Salernitana nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Friulani e campani cercano i primi punti della stagione dopo i ko all'esordio: la squadra di Sottil ha perso 4-2 a San Siro contro il Milan campione d'Italia.

Gli amaranto, invece, hanno incassato la prima sconfitta dell'anno perdendo 1-0 contro la Roma davanti al pubblico amico dell'Arechi.

Il confronto diretto, dunque, mette in palio la possibilità di smuovere subito lo zero dalla voce punti in classifica.

Nella scorsa stagione, le squadre hanno dato vita ad un doppio confronto dalle forti emozioni.

La gara d'andata, giocata a Udine, è terminata 1-0 in favore dei campani grazie alla punizione vincente di Verdi al 93'. Al ritorno, invece, l'Udinese ha dominato 4-0 all'Arechi all'ultima giornata, ma nonostante il tremendo ko la formazione di Nicola ha acciuffato una clamorosa salvezza al fotofinish ai danni del Cagliari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Udinese-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-SALERNITANA

Udinese-Salernitana si giocherà sabato 20 agosto 2022 alla 'Dacia Arena' di Udine. Calcio d'inizio programmato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE UDINESE-SALERNITANA IN TV

Il match in terra friulana verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su moderne smart tv, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX.

UDINESE-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Udinese-Salernitana sarà disponibile anche su GOAL attraverso la tradizionale cronaca testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match della 'Dacia Arena' verrà raccontato da Federico Zanon, coadiuvato in cabina di commento da Stefan Schwoch.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SALERNITANA

Success in ballottaggio con Beto per fare coppia con Deulofeu. A centrocampo Walace affiancato da Pereyra e Makengo con Ebosele e Udogie sulle corsie laterali. In difesa Becao, Nuytinck e Pereza davanti alla porta di Silvestri.

Tra i campani Botheim è pronto ad affiancare Bonazzoli, mentre in mediana largo all'ultimo arrivare Maggiore insieme a Vilhena e Lassana Coulibaly. Sulle fasce Candreva e Mazzocchi. Tra i pali Sepe, in difesa solito schieramento a tre con Bronn, Fazio e Gyomber. Out Bohinen e Lovato.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola