Udinese-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Salernitana

Udinese-Salernitana Data: 21 dicembre 2021

21 dicembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La sfida che apre la 19ª giornata di Serie A, ultima del 2021, è Udinese-Salernitana: confronto tra una squadra in netta crescita e una in profonda crisi.

Dopo il cambio di guida tecnica, con Gabriele Cioffi che ha preso il posto di Luca Gotti, l’Udinese ha cambiato marcia: in campionato ha bloccato il Milan sull’1-1 e battuto il Cagliari per 4-0, mentre in Coppa Italia ha raggiunto gli ottavi di finale avendo la meglio sul Crotone.

Opposto è il morale della Salernitana, in crisi di risultati e dilaniata dai ben noti problemi societari. I granata vengono dal pesante 0-5 rimediato in casa contro l’Inter e in campionato non vincono dal 26 ottobre, data del successo per 1-2 sul campo del Venezia.

Udinese e Salernitana si sono già affrontate in Serie A, nella stagione 1998/99. La sfida giocata in casa dei friulani si è chiusa con il successo dei padroni di casa per 2-0, grazie alla doppietta di Marcio Amoroso.

Troverete molto altro su Udinese-Salernitana nelle righe successive: dalle formazioni aggiornate costantemente fino ad indicazioni per vedere la partita in streaming e diretta tv.

ORARIO UDINESE-SALERNITANA

Come già detto Udinese-Salernitana aprirà la 19ª giornata di Serie A, martedì 21 dicembre 2021 alla Dacia Arena di Udine. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE UDINESE-SALERNITANA IN TV

La sfida tra bianconeri e granata verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. I possessori di una moderna smart tv non dovranno fare altro che scaricare l’app e selezionare l’evento desiderato. Coloro che invece hanno un televisore di altro genere, dovranno munirsi di un dispositivo come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast o di una console da gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Come telecronista di DAZN per raccontare le emozioni di Udinese-Salernitana è stato scelto Federico Zanon, con Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

UDINESE-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

DAZN dà modo ai propri abbonati di vedere i match che trasmette anche in streaming, tramite pc o macbook (accedendo al sito) o tramite smartphone o tablet (scaricando l’app). Un altro servizio è la visione degli highlights del match e la possibilità di rivedere la partita – disponibile on demand – per intero.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida verrà seguita integralmente anche su GOAL, con una diretta testuale che partirà con l’annuncio delle formazioni ufficiali e terminerà con il fischio finale del direttore di gara.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SALERNITANA

Cioffi dovrebbe puntare sul 3-5-2, che prevede Silvestri tra i pali e una difesa con Nuytinck come perno centrale mentre Becao e Samir ai lati. Le corsie esterne saranno il terreno di Molina e Udogie, Arslan verrà posizionato davanti alla retroguardia e Arslan e Makengo saranno gli interni di centrocampo. Attacco affidato a Deulofeu e Beto.

Modulo speculare da parte di Colantuono, in cui Bogdan, Gyomber e Gagliolo verranno piazzata davanti a Fiorillo. Obi, L. Coulibaly e Kastanos agiranno in mezzo al campo, con Delli Carri e Ranieri a scorrazzare sulle fasce. Ribery avrà il compito di dare qualità alla manovra offensiva, oltre che di sostenere il centravanti Simy,

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, L. Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. All. Colantuono.