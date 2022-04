Udinese-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Salernintata

Udinese-Salernintata Data: 20 aprile 2022

20 aprile 2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Tra i tanto discussi recuperi di Serie A figura anche Udinese-Salernitana, partita originariamente in programma per la 20ª giornata e che mette in palio punti importanti in chiave salvezza.

Segui Udinese-Salernitana solo su DAZN. Attiva ora

L'Udinese sta attraversando uno splendido periodo di forma. I friulani sono infatti reduci da 3 vittorie consecutive conquistate contro Cagliari, Venezia ed Empoli, che hanno regalato loro una bella fetta di salvezza.

Anche la Salernitana viene da un risultato positivo, ovvero il successo per 1-2 ottenuto a Genova contro la Sampdoria. 3 punti che hanno permesso ai granata di accorciare la distanza da Venezia e Genoa, sconfitte nell'ultimo turno da Fiorentina e Milan.

L'ultima sfida tra queste due squadre giocata in Serie A in terra friulana risale al 26 settembre 1998. L'Udinese, all'epoca allenata da Francesco Guidolin, vinse per 2-0 grazie alla doppietta di Marcio Amoroso.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni utili riguardo a Udinese-Salernitana, come i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e gli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO UDINESE-SALERNITANA

La sfida tra bianconeri e granata è in programma per mercoledì 20 aprile 2022, alla 'Dacia Arena' di Udine. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE UDINESE-SALERNITANA IN TV

Questo recupero di campionato verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. Disponendo di una moderna smart tv basterà accadere all'app della piattaforma, mentre in caso di possesso di un televisore non di ultima generazione sarà necessario collegarlo ad un dispositivo come TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick oppure ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5.

UDINESE-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

DAZN dà la possibilità ai propri abbonati di vedere i propri aventi anche in streaming, su pc e notebook andando sul sito ufficiale oppure su smartphone e tablet scaricando l'app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato i telecronisti scelti per Udinese-Salernitana.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida verrà seguita naturalmente anche qui su GOAL. Accedendo al nostro portale, potrete conoscere le formazioni ufficiali e seguire la partita tramite la diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SLAERNITANA

Cioffi dovrebbe sostituire lo squalificato Molina con Soppy, in una mediana completata da Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. Deulofeu e Success saranno le due punte, mentre Becao, Pablo Marì e Perez comporranno il trio difensivo davanti a Silvestri.

L'articolo prosegue qui sotto

Nicola risponde con il 3-5-2, dovendo rinunciare per squalifica a Mazzocchi e a Djuric. Sulla corsia di destra dovrebbe giocare Zortea, mentre il ruolo di partner di Bonazzoli dovrebbe essere ricoperto da Ribery. In mediana L. Coulibaly, Ederson e Bohinen, sulla sinistra Ranieri e tra i pali Sepe, protetto da Gyomber, Radovanovic e Fazio.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola.