Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: Lasagna e Santon titolari

La Roma fa visita all'Udinese nel turno infrasettimanale: Sema e Becao per i bianconeri, nei giallorossi partono titolari Kluivert e Mancini.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Santon; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

Reduce dalla pesante sconfitta contro l' , l'Udinese e Tudor hanno un match complicato tra le mura amiche da dover affrontare. Di fronte ai bianconeri c'è infatti la Roma di Fonseca, sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto il all'Olimpico nell'ultimo turno.

L'Udinese sceglie Lasagna al fianco di Okaka e il trio Mandragora-De Paul-Jajalo in mezzo. Sugli esterni partono titolari Sema e Ter Avest, a difendere Musso ci saranno invece Becao, Samir e Troost-Ekong.

La Roma risponde con un 4-2-3-1 in cui Dzeko sarà l'unica punta, con Pastore, Zaniolo e Kluivert alle loro spalle. Veretout e Mancini giocheranno in mediana, in difesa quartetto Santon-Smalling-Fazio-Kolarov a difendere la porta di Pau Lopez. Fuori Florenzi.