Udinese-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Roma si sfidano nell'anticipo del sabato sera della terza giornata: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 ottobre 2020

3 ottobre 2020 Orario: 20.45

Dopo aver pareggiato 2-2 contro la , la Roma torna in campo alla ricerca della prima vittoria del proprio campionato. I giallorossi di Paulo Fonseca sono di scena alla Dacia Arena, contro l'Udinese, nell'antipo del sabato sera della terza giornata di .

Il ruolino di marcia della Roma al Friuli è positivo, con 6 vittorie nelle ultime 7 stagioni e una sola sconfitta: l'1-0 del novembre 2018 firmato da Rodrigo De Paul. Lo stesso argentino al centro, ormai da mesi, delle voci di mercato.

La squadra di Luca Gotti, confermato dopo la salvezza dell'anno scorso, cerca punti per riprendersi dai due ko nelle prime due giornate con e ed uscire subito dal trend negativo.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Udinese-Roma: dalle notizie sulle formazioni, a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO UDINESE-ROMA

Udinese-Roma si giocherà sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20.45. Teatro della sfida sarà la Dacia Arena di Udine. Il match è valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/21.

Udinese-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN. Per collegarsi alla piattaforma basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare alla tv un Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 209 di Sky, ovvero DAZN1. Gli abbonati Sky potranno anche scaricare l'app DAZN sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno accedere alla piattaforma da vari dispositivi, da pc o notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Al termine della partita, rimarranno disponibili on demand gli highlights e la partita integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Udinese-Roma anche in diretta testuale su Goal. Sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti sulla partita, dalle formazioni ufficiali fino al racconto del match minuto per minuto, fino al fischio finale.

Gotti dovrebbe optare per Coulibaly titolare in una mediana falcidiata dagli infortuni e Ter Avest a destra, con De Paul mezzala e potrebbe spostare da interno Zeegelaar con l'inserimento a sinistra di Ouwejan: l'alternativa è uno tra Palumbo o Forestieri. Davanti Okaka-Lasagna, ma Nestorovski scalpita.

Giallorossi che vanno verso la conferma dell'undici che ha pareggiato 2-2 contro la Juventus, convincendo. Pedro e Mkhitaryan supportano Dzeko, Santon e Spinazzola presidiano le corsie, con Veretout e Pellegrini in mediana. Mirante in porta, difesa a tre con Mancini, Ibanez e Kumbulla.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Zeegelaar, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.