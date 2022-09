Udinese-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma fa visita all'Udinese nella 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Andrea Sottil sfida in casa la Roma di José Mourinho nella 5ª giornata della Serie A. I friulani sono noni in classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i capitolini sono ancora imbattuti e si trovano in vetta alla graduatoria assieme all'Atalanta a quota 10, con un cammino di 3 vittorie e un pareggio.

Nei 48 precedenti disputati nel massimo campionato in casa dei friulani, i giallorossi conducono nelle statistiche con 21 vittorie, 15 affermazioni bianconere e 12 pareggi. Nelle ultime 10 gare interne contro la Lupa, in particolare, l'Udinese ha vinto soltanto una volta, ottenendo per il resto un pareggio e ben 8 sconfitte.

I friulani, in particolare, non battono in casa la Roma da quasi 4 anni, ovvero da quando il 24 novembre 2018 la squadra di Davide Nicola superò 1-0 quella di Di Francesco, con goal partita di Deulofeu. L'Udinese è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive, la Roma invece ha collezionato 2 vittorie inframezzate da un pareggio negli ultimi tre turni di campionato.

Il brasiliano Beto è il miglior marcatore dei suoi con 2 reti realizzate, stesso bottino di Paulo Dybala, il giocatore più prolifico finora dei giallorossi. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-ROMA

Udinese-Roma si disputerà la sera di domenica 4 settembre 2022 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 97ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV

La partita di Serie A, Udinese-Roma, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire il match sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Roma su DAZN sarà affidata ad Edoardo Testoni, con Manuel Pasqual come seconda voce.

UDINESE-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati potranno seguire Udinese-Roma in diretta streaming su DAZN anche sui loro dispositivi mobili preferiti e sul proprio pc o notebook. La sfida della Dacia Arena sarà visibile infatti anche su tablet, smartphone, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, mentre nel secondo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire Udinese-Roma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi col portale fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, successivamente, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-ROMA

Sottil punterà sul consueto 3-5-2 dei friulani, e confermerà di punta il tandem composto da Beto e Deulofeu. Sulle due fasce a destra è vivo il ballottaggio fra Pereyra ed Ehizibue, con il primo in vantaggio, mentre a sinistra agirà Udogie. Walace sarà il playmaker, con Makengo e Lovric al suo fianco come mezzali. In difesa il tecnico piemontese dovrà fare a meno di Masina, che ha riportato una distorsione al ginocchio destro nella gara con la Fiorentina.

Mourinho avrà ai box per infortunio i vari Zaniolo, Wijnaldum, Kumbulla, El Shaarawy e Darboe. In attacco, nel ruolo da centravanti, ci sarà Abraham. Alle sue spalle, sulla trequarti, è probabile la conferma del tandem composto da Lorenzo Pellegrini e Dybala. Turnover sulle fasce, dove torneranno dal 1' a destra Karsdorp e a sinistra Spinazzola. In mezzo giostreranno Matic e Cristante. Fra i pali agirà il portoghese Rui Patrício, con una linea a tre difensiva composta da Mancini, Smalling e Ibañez.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.