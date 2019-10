Udinese-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita la Roma nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca, dopo la preziosa vittoria interna contro il , cerca conferme in trasferta nella 10ª giornata infrasettimanale di , che la vedrà impegnata contro l' di Igor Tudor, desiderosa di riscatto dopo l'umiliante k.o. per 7-1 a Bergamo contro l' .

Nei 45 precedenti giocati in Serie A in casa dei friulani, è la Lupa a condurre con 19 successi, 15 vittorie dei bianconeri e 11 pareggi. In particolare si registra solo un successo e ben 5 sconfitte per l'Udinese nelle ultime 6 partite interne di campionato contro la Roma. Nelle ultime 5 gare disputate di mercoledì, inoltre, le zebrette hanno raccolto un solo punto.

L'attaccante Stefano Okaka è l'ex del confronto, visto che dopo esser cresciuto nelle Giovanili giallorosse ha trovato sempre con la maglia della Roma l'esordio in Serie A e la sua prima rete nel torneo nel settembre 2006. Per lui in tutto 61 presenze e 6 goal con i giallorossi in tutte le competizioni.

Proprio Okaka è il miglior marcatore dell'Udinese fino a questo momento con 3 reti, mentre Edin Dzeko è il giocatore più prolifico dei capitolini con 5 marcature. Il bosniaco, tuttavia, nelle ultime 3 gare in trasferta contro i friulani non è riuscito ad andare a segno. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Roma

Udinese-Roma Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO UDINESE-ROMA

Udinese-Roma si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 91° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Udinese-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1+ per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno comunque seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari, con il supporto del commento tecnico di Alessandro Budel.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di vedere Udinese-Roma in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Basterà nel primo caso collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e la gara integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Tudor potrebbe rilanciare in attacco il macedone Nestorovski accanto ad Okaka, con Lasagna che partirebbe dunque dalla panchina. A centrocampo sarà ancora out Stryger-Larsen, che non ha ancora ben recuperato dal suo problema fisico, per questo è probabile che venga confermato Ter Avest, come del resto Sema sulla fascia sinistra. Jajalo agirà da playmaker e sarà sostenuto dalle due mezzali Fofana e De Paul. In difesa è squalificato Opoku e scalpita De Maio, ma la linea a tre davanti al portiere Musso dovrebbe essere composta da Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Samir.

Fonseca continua a convivere con i problemi legati ai tanti infortuni. Saranno infatti 7 i giocatori che salteranno la sfida in Friuli per problemi fisici: Juan Jesus e Zappacosta in difesa, Cristante, Diawara, Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini in mediana e Kalinic in attacco. Il vertice offensivo nel 4-2-3-1 della Lupa sarà così il solito Dzeko, mentre a suo sostegno sulla trequarti da Zaniolo, Pastore e Kluivert, che ha scontato il turno di squalifica e potrebbe essere preferito a Perotti. In mediana sarà confermato ancora una volta in un ruolo per lui inedito il difensore Mancini, che affiancherà Veretout. Fra i pali agirà il solito Pau Lopez, mentre in difesa a destra rientrerà Florenzi al posto di Spinazzola, a sinistra ci sarà il solito Kolarov e in mezzo ci sarà spazio per Fazio accanto a Smalling.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.