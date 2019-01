Udinese-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita il Parma nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Udinese di Davide Nicola ospita il Parma di Roberto De Zerbi nel secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A. I friulani sono quindicesimi con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani occupano l'11° posto assieme al Sassuolo con 25 punti e un cammino di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Fra i bianconeri l'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore con 6 goal in 18 presenze, mentre Gervinho e Roberto Inglese sono i giocatori più prolifici fra i gialloblù con 5 reti a testa. L'Udinese è reduce da 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Parma ha riportato invece un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-PARMA

Udinese-Parma si giocherà sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18.00 alla Dacia Arena di Udine. Sarà il 44° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE UDINESE-PARMA IN TV E STREAMING

La partita Udinese-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-PARMA

Nicola ritrova in attacco De Paul, che sarà regolarmente in campo dal 1' accanto a Lasagna: l'italiano dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con il nuovo arrivato Okaka. Indisponibile per squalifica invece l'argentino Pussetto. In mezzo al campo dovrebbe esserci dal 1' Balic, considerata l'assenza sempre per squalifica di Mandragora. Sulle fasce dovrebbero agire Stryger-Larsen e D'Alessandro.

D'Aversa ritrova in attacco Calaiò al termine della lunga squalifica: il giocatore napoletano sarà a disposizione, mentre Inglese, che sta smaltendo i suoi problemi fisici, dovrebbe giocare dal 1'. Verso il recupero anche Luca Rigoni e Scozzarella, ma a centrocampo dovrebbe essersi il nuovo arrivato Kucka con Stulac e Barillà. Nel tridente con Inglese ci saranno Gervinho e Siligardi, in vantaggio su Biabiany.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger-Larsen, Fofana, Behrami, Balic, D'Alessandro; De Paul, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.