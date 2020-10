Udinese-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita il Parma nella 4ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 ottobre 2020

18 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Udinese di Luca Gotti ospita in casa il Parma di Fabio Liverani nella 4ª giornata di . I friulani si trovano in fondo alla classifica assieme a e con 0 punti, avendo collezionato 3 sconfitte consecutive nei primi tre turni, mentre i ducali hanno attualmente 3 punti, con un cammino di 2 sconfitte (contro e ) e una vittoria interna contro il .

Nelle 23 gare giocate in Serie A in casa dei bianconeri, questi ultimi conducono sul piano statistico con 10 vittorie, 7 pareggi e 6 affermazioni degli emiliani. Nonostante questo, i gialloblù si sono imposti nelle ultime 2 gare disputate a Udine. Nello scorso campionato, il Parma vinse 1-3 con goal di Gervinho, Gagliolo e Inglese.

Solo una volta nella sua storia l'Udinese è uscita sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A, ovvero nella stagione 2010/11. Finora l'Udinese è l'unica squadra del massimo campionato italiano a non aver ancora trovato il goal: soltanto una volta nella sua storia l'Udinese è uscita sconfitta in tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A, vale a dire nel 2010/11.

L'argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul è il giocatore che ha percorso più chilometri palla al piede in questa Serie A: 1065 metri, almeno 211 in più di chiunque altro. Sarà una partita speciale per lo slovacco del Parma Juraj Kucka, alla 56ª presenza con il Parma, che proprio con i friulani ha fatto il suo esordio in Serie A nel gennaio 2011. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-PARMA

Udinese-Parma si disputerà la sera di domenica 18 ottobre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma alle ore 18.00. Sarà la 47ª gara in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la partita Udinese-Parma. Quest'ultima sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara è affidata a Daniele Barone, che sarà supportato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Chi preferisse, potrà seguire Udinese-Parma anche in diretta . Gli abbonati Sky avranno a disposizione Sky Go per vederla sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Tifosi e appassionati potranno affidarsi inoltre a Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Serie A, a chi compra uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e le azioni più importanti della gara.

Gotti in attacco dovrebbe preferire Okaka a Nestorovski come partner di Lasagna. Alle sue spalle Arslan sarà il playmaker, con gli argentini De Paul e Pereyra che agiranno da mezzali. A destra, assente ancora Stryger-Larsen, Ter Avest e Molina si contendono il posto da titolare sulla fascia destra, con Ouwejan all'ala sinistra. In difesa De Maio è in vantaggio su Nuytinck per completare il reparto difensivo accanto a Rodrigo Becão e Samir. Fra i pali, con Musso infortunato, giocherà Nicolas.

Liverani schiererà in campo il Parma con il 4-3-1-2. Davanti al portiere Sepe, Laurini e Gagliolo saranno i due esterni bassi, mentre in mezzo Osorio affiancherà Bruno Alves. A centrocampo il ruolo di regista sarà affidato a Grassi, con Kucka e Kurtic ad agire da mezzali. Davanti il nuovo acquisto Cyprien sarà il trequartista dietro le due punte Karamoh e Gervinho.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho.