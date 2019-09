Udinese-Parma 1-3: Gervinho più Inglese, rimonta emiliana

Gervinho e Inglese trascinano il Parma nel blitz sul campo dell'Udinese: friulani avanti con Lasagna, poi la rimonta emiliana. In goal anche Gagliolo.

Guidata da uno scatenato Gervinho e da bomber Inglese, il rimonta e supera 3-1 l' in trasferta. Friulani illusi da Lasagna, poi il ritorno emiliano che porta al blitz della Dacia Arena.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tudor schiera De Paul mezzala e lancia Nestorovski in attacco al fianco di Lasagna, a sinistra debutta Sema. D'Aversa conferma Kulusevski nel tridente con Gervinho ed Inglese, Grassi titolare a centrocampo.

Avvio equilibrato, poi Lasagna rompe gli indugi con un assolo sulla sinistra in progressione con cui fa fuori Iacoponi e sblocca il risultato con una conclusione potente sul secondo palo. Sepe evita il raddoppio friulano salvando sul bomber bianconero e De Paul, poi si sveglia Gervinho che sfrutta un assist di Kulusevski e la complicità di Musso per fare 1-1 con un tiro per nulla irresistibile.

Nella ripresa Udinese intraprendente, ma a portarsi in vantaggio è il Parma con l'inzuccata di Gagliolo ancora su passaggio illuminante di un ispiratissimo Kulusevski. Gervinho sfrutta le praterie concesse dall'Udinese, vi si infila e confeziona il pallone del 3-1 con cui Inglese in tap-in sotto misura chiude i conti. Il Parma dimentica la , l'Udinese resta a 3 in classifica.

IL TABELLINO

UDINESE-PARMA 1-3

MARCATORI: 17' Lasagna (U), 43' Gervinho (P), 59' Gagliolo (P), 75' Inglese (P)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen (78' Teodorczyk), Jajalo, Mandragora (55' Fofana), De Paul, Sema; Nestorovski (70' Pussetto), Lasagna. All. Tudor.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (71' Pezzella), Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Grassi (64' Kucka), Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese (82' Cornelius), Kulusevski. All. D'Aversa.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: Grassi, Barillà, Hernani

Espulsi: nessuno