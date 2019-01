Udinese, Okaka segna e sogna: "Nazionale? Non mi sento inferiore a nessuno"

Dopo il goal alla prima con l'Udinese adesso Okaka non nasconde di sognare ancora l'azzurro: "La Nazionale è sempre un mio obiettivo".

Il suo goal non è bastato all'Udinese per evitare la sconfitta casalinga contro il Parma ma il debutto di Stefano Okaka con i friulani è stato sicuramente positivo.

L'attaccante, tornato in Italia dopo l'esperienza al Watford, è risultato infatti tra i migliori nelle file dell'Udinese e al termine della partita non ha nascosto di puntare in alto. Fino alla Nazionale.

"Nella mia carriera ho dovuto spesso ripartire da zero. Ora che ho 29 anni e voglio riprendermi quello che non ho avuto. La Nazionale? É sempre un mio obiettivo, non mi sento inferiore a nessuno".

Okaka d'altronde ha già collezionato 4 presenze con la Nazionale maggiore ma l'ultima chiamata risale al 2016, mentre il debutto era arrivato nel 2014 con Antonio Conte commissario tecnico.

Da allora Okaka, ritenuto una promessa del calcio italiano nelle giovanili della Roma, ha cambiato parecchie squadre giocando anche all'estero ma senza mai riuscire a sfondare.

Adesso però l'Udinese spera che Okaka sia finalmente maturato e possa trascinare la squadra di Nicola fino a una tranquilla salvezza. Ovviamente a suon di goal.

Goal che peraltro potrebbero davvero fare comodo anche a Mancini, considerato lo scarso rendimento degli altri attaccanti italiani e la recente convocazione del compagno Lasagna. Okaka segna e sogna.