Udinese-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Napoli si affrontano per la diciassettesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

UDINESE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: domenica 10 gennaio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

Classifiche diverse, ma anche stati d'animo differenti. Tra Udinese e Napoli, chi alla vigilia dell'incrocio valido per la diciassettesima giornata di si ritrova col morale sotto i tacchi è la squadra di Gennaro Gattuso.

Il tonfo con lo ha riaperto crepe tra le certezze azzurre, di nuovo vacillanti dopo il convincente poker di . Corsa al vertice che si complica e Napoli, contro De Paul e soci, chiamato a ritrovare in un colpo solo serenità e punti.

L'Udinese, dal canto suo, col pari ottenuto a Bologna a tempo scaduto ha invece evitato un ko che poteva avere ripercussioni notevoli sull'umore dei friulani e nell'economia di una lotta salvezza più che mai incerta.

Tutto su Udinese-Napoli: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-NAPOLI

La partita tra Udinese e Napoli si gioca domenica 10 gennaio 2021 alla 'Dacia Arena' di Udine: calcio d'inizio fissato alle ore 15:00, arbitro Pasqua di Tivoli.

Udinese-Napoli è un'esclusiva Sky, che detiene i diritti di trasmissione di sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A: diretta su Sky Sport (canale numero 253 del satellite e numero 484 del digitale terrestre).

Il match di campionato tra l'Udinese e il Napoli andrà in onda anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: basterà scaricare l'app su PC, smartphone o tablet.

Udinese-Napoli, inoltre, verrà trasmessa su Now TV: occorrerà accedere al sito, registrarsi e acquistare uno dei pacchetti previsti seguendo le linee guida del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

Udinese-Napoli sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: il pregara, le formazioni ufficiali delle squadre e il racconto delle fasi salienti della partita.

Lungo elenco di assenti in casa Udinese: Gotti ha un dubbio in regia, con Arslan e Walace che si contendono una maglia. Becao, Bonifazi e Samir giostreranno in difesa, sugli esterni Stryger-Larsen e Zeegelaar, mezzali come di consueto De Paul e il 'Tucu' Pereyra. In attacco Nestorovski partner di Lasagna, visto che sono out Okaka, Forestieri e Deulofeu.

Possibili novità nel Napoli, soprattutto in retroguardia e a centrocampo: Hysaj e Rrahmani potrebbero avvicendare Mario Rui e Maksimovic, Lobotka si candida a rilevare un Fabian Ruiz ancora sottotono. In attacco ritrova spazio Petagna, con Politano che si riaccomoda in panchina. Da valutare il recupero di Demme. Tra i pali potrebbe rivedersi Meret.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.