Udinese-Napoli, Koulibaly in dubbio: trauma alla spalla

Il centrale del Napoli potrebbe saltare la gara contro l'Udinese in seguito ad un infortunio rimediato in allenamento: condizioni da valutare venerdì.

Piove sul bagnato in casa . Reduce dalla sconfitta interna contro il e ancora nel bel mezzo dei problemi scarutiti qualche settimana fa, la formazione azzurra potrebbe essere costretta a rinunciare a Kalidou Koulibaly per il prossimo impegno di campionato.

Domenica il Napoli di Ancelotti farà visita all' per provare a rialzarsi dopo il k.o dell'ultima giornata, ma Koulibaly non è sicuro di poter esserci: infortunio nella rifinitura odierna per l'ex e condizioni da valutare nella giornata di venerdì.

E' stato lo stesso Napoli a confermare l'infortunio di Koulibaly:

"Ha lavorato a parte in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell'allenamento mattutino. Le sue condizioni verranno valutate domani".

Sempre presente per tutti i 450 minuti (più recupero) in , durante la stagione di , Koulibaly ha fin qui saltato due gare in seguito all'espulsione comminata contro il . Escludendo la sfida contro i sardi e le partite contro e , sempre in campo.

Con Manolas recuperato, sarà il greco a guidare la difesa del Napoli qualora Koulibaly non dovesse farcela. Al fianco dell'ex romanista pronto Maksimovic , anche se Ancelotti spera di recuperare il difensore senegalese in maniera tempestiva per presentarsi al meglio a Udine.

Tra l'altro il Napoli spera di non dover fare i conti con un serio infortunio per Koulibaly, sopratutto in vista della sfida di Champions League contro il Genk prevista martedì. Certo, al team partenopeo manca solo un punto per accadere agli ottavi, ma meglio arrivare alla gara con la migliore formazione possibile.