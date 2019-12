Udinese-Napoli 1-1: Zielinski-Lasagna, Ancelotti a secco di vittorie

Nel primo tempo Lasagna, nella ripresa Zielinski. Il Napoli pareggia in casa dell'Udinese e non riesce a dare una svolta alla sua stagione.

Il non sa più vincere. La squadra di Carlo Ancelotti rischia anche di perdere contro l', ma nel secondo tempo Zielinski riporta il risultato in equilibrio dopo l'iniziale vantaggio di Lasagna. Soliti problemi per gli Azzurri: mancanza di equilibrio, equivoci tattici e giocatori chiave senza intraprendenza.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

In un momento di crisi netta, con l'ambiente teso come una corda di violino, il Napoli affronta una partita non semplice in casa dell'Udinese. La squadra di Carlo Ancelotti non comincia male la gara, palleggia, smarca spesso e volentieri Callejon e Insigne sugli esterni. Ma agli Azzurri manca mordente, intraprendenza negli uomini chiave e anche equilibrio tra le due fasi di difesa e attacco. Così dopo mezz'ora di partita, con una delle rare fiammate, l'Udinese trova il goal del vantaggio alla prima vera occasione: Fofana taglia a metà il centrocampo del Napoli, lancia Lasagna con un filtrante preciso e Meret viene battuto dal tocco morbido dell'attaccante bianconero. Male, molto male, la coppia Koulibaly-Manolas nell'azione del goal.

Ad inizio secondo tempo Ancelotti lancia subito nella mischia Llorente al posto di uno spento Insigne. Rispetto alla prima frazione, comincia ad arrivare qualche occasione pericolosa per il Napoli, in generale la squadra appare più aggressiva e vogliosa di ritrovare almeno il pareggio. La rete arriva a venti minuti dalla fine, con uno dei giocatori più attivi, ovvero Zielinski. Il polacco recupera palla in tandem con Mertens al limite dell'area, poi con un sinistro a giro lascia di sasso Musso.

Nei minuti finali il Napoli prova il forcing disperato, soprattutto con cross laterali verso la testa di Llorente. Ma l'Udinese difende bene e non rischia poi nulla di eclatante. Buon punto per la squadra di Gotti, mentre Ancelotti scivola sempre di più verso il baratro, rischiando anche l'esonero.

IL TABELLINO

Udinese-Napoli 1-1

Marcatori : 32' Lasagna, 69' Zielinski

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (74'Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (84' Barak), Stryger Larsen; Okaka, Lasagna (90' Becao). All. Gotti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne (46' Llorente); Mertens, Lozano (62' Younes). All. Ancelotti.

Ammoniti: De Paul, Mertens, Callejon, Fofana, Okaka, Mario Rui

Espulsi: Maksimovic (dalla panchina)

Arbitro: Mariani