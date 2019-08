Udinese-Milan, le pagelle: Piatek non punge, Becao super al debutto

Nell’Udinese bene il pacchetto arretrato con Becao su tutti. Nel Milan deludono Piatek e Castillejo, da rivedere Suso in veste di trequartista.

RODRIGO BECAO 7: Esordio da sogno in . Il suo debutto nel massimo campionato italiano decide una sfida contro una sfida importantissima come quella contro il . Oltre al goal c’è tanto di più: sempre sicuro, abile nel gioco aereo e arcigno in marcatura. Dalle sue parti si fa fatica a passare.

PIATEK 5: Nel corso delle amichevoli estive non è riuscito a trovare la via del goal ed il digiuno non si interrompe alla prima di campionato. Evanescente, ma anche poco rifornito, di fatto non regala acuti.

PAQUETA’ 6: Diligente, prova a velocizzare il gioco, ma si fa vedere soprattutto in fase di copertura. Chiamato anche a ‘far legna’ è il più positivo nella mediana rossonera.

FOFANA 6,5: Cresce con il passare dei minuti, fino a diventare grande protagonista della gara. Potenza e velocità al servizio del centrocampo di Tudor, quando parte per vie centrali è difficile da fermare.

SUSO 5,5: Schierato da trequartista non ha modo per far valere quelle che sono le sue qualità. Gli mancano ancora i tempi e i guizzi si contano sulle dita di una mano. Avrà bisogno di tempo per assimilare e mettere in pratica ciò che gli chiede Giampaolo.

CASTILLEJO 5: Come il compagno di reparto Piatek si vede pochissimo. Quando prova a partire rimbalza contro il muro eretto dall’ .

UDINESE (3-5-1-1): Musso 6; Becao 7, Ekong 6,5, Samir 6,5; Larsen 6, Fofana 6,5 (70’ Nestorovski 6), Jajalo 6, Mandragora 6, Pezzella 6 (81’ Sema s.v.); Pussetto 5,5 (72’ De Paul 6,5), Lasagna 6.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma 6; Calabria 5, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Borini 5,5 (60’ Kessié 5,5), Calhanoglu 5,5, Paquetà 6 (76’ Bennacer 6); Suso 5,5; Piatek 5, Castillejo 5 (74’ Rafael Leao s.v.).