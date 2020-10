Udinese-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida il Milan nel lunch match della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 1 novembre 2020

1 novembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida l'Udinese di Luca Gotti nel lunch match della 6ª giornata di . I rossoneri guidano imbattuti la classifica del campionato con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, i friulani si trovano al terzultimo posto con 3 punti, e un cammino di una vittoria e 4 sconfitte.

Fra le due formazioni sono 45 le sfide giocate in casa dell'Udinese, e vedono una prevalenza del segno X, verificatosi 18 volte, a fronte di 15 successi rossoneri e 12 affermazioni bianconere.

Qualora non usufruisse di un calcio di rigore contro i rossoneri, l'Udinese raggiungerebbe 50 partite in Serie A senza tiri dal dischetto a favore, già primato negativo per quanto concere la Serie A.

Zlatan Ibrahimovic è attualmente il capocannoniere del campionato con 6 reti nelle prime 5 giornate. Lo svedese è andato a segno per 5 gare di fila: se ci riuscisse anche contro l'Udinese eguaglierebbe quanto fatto nell'era dei 3 punti da Andriy Shevchenko nel 2001 e dallo stesso Ibrahimovic nel 2012.

Nelle fila bianconere, invece, il giocatore più prolifico è Stefano Okaka con 2 goal all'attivo. L'attaccante dei friulani Kevin Lasagna, inoltre, con 3 marcature in carriera (ma segnate tutte al Meazza), ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-MILAN

Udinese-Milan si disputerà la mattina di domenica 1 novembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, avrà inizio alle ore 12.30. Sarà il 91° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere il lunch match della 6ª giornata di Serie A, Udinese-Milan. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile anche alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato al commento tecnico da Francesco Guidolin.

Gli utenti DAZN potranno seguire Udinese-Milan in diretta anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e su personal computer e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai propri lettori di seguireancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal gli eventi e le azioni più importanti della gara.

Ancora out Musso, sarà ancora una volta Nicolas a difendere la porta dell'Udinese. Davanti a lui una linea a tre con Rodrigo Becão, De Maio e Samir, quest'ultimo favorito su Bonifazi. Non recupera invece Nuytinck. Sulla fascia destra Nahuel Molina dovrebbe spuntarla sul recuperato Stryger Larsen, con Ouwejan confermato a sinistra. Arslan agirà da playmaker, e ai suoi lati si muoveranno le due mezzali, De Paul e Pereyra. In attacco coppia composta da Lasagna e Okaka.

Pioli dovrà far fronte alle assenze di Gianluigi Donnarumma e Hauge per positività al Covid-19 e agli infortuni di Gabbia e Musacchio. Torna invece in gruppo Rebic, che tuttavia potrebbe partire dalla panchina. Davanti il centravanti sarà ancora una volta Ibrahimovic, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leão a formare la linea di trequarti. In mediana coppia Kessié-Bennacer. Fra i pali toccherà nuovamente a Tatarusanu, mentre in difesa Calabria e Theo Hernández agiranno come terzini, con Kjaer e Romagnoli centrali.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernãndez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.