Udinese-Milan, super De Paul: assist al primo pallone toccato, dopo 25 secondi

Entra, batte l'angolo e fa l'assist: Rodrigo De Paul è il grande protagonista di Udinese-Milan. Assist al primo tocco, dopo 25 secondi.

L' è partita con il piede giusto nella nuova stagione di : vittoria alla prima giornata contro il , grazie a un goal di Rodrigo Becao, all'esordio in Serie A.

L'uomo chiave dei friulani non è stato però soltanto il brasiliano, ma anche il solito Rodrigo De Paul, già grande protagonista nello scorso campionato. E che ha iniziato con il botto.

L'argentino ex Racing e è entrato in campo al posto di Pussetto al 72' per battere il calcio d'angolo, una sostituzione peraltro travagliata. Ma efficace: sul cross di De Paul, Becao ha segnato il goal dell'1-0 dell'Udinese contro il Milan.

Ci ha messo 25 secondi, dal suo ingresso in campo al primo pallone toccato, a registrare il suo primo assist stagionale.

1 - Rodrigo de Paul ha fornito un assist vincente con il primo pallone giocato in questo campionato, 25 secondi dopo il suo ingresso in campo. Decisivo. #UdineseMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2019

Assist non solo veloce, ma anche decisivo, visto che il goal di Becao è stato l'unico del match. E ha permesso all'Udinese di iniziare la propria stagione battendo il Milan...