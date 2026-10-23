Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoMilan
Guarda su DAZN
Con il contributo di

Udinese-Milan, anteprima di Serie A: I rossoneri cercano il riscatto a Udine dopo la sconfitta europea in settimana

Udinese vs Milan
Serie A
Udinese
Milan

Il Milan torna in campo in Serie A dopo la pesante sconfitta europea per 3-0 contro il Bournemouth e va al Bluenergy Stadium a caccia di riscatto in campionato contro l’Udinese, a sua volta intenzionata a cancellare il ko casalingo per 3-0 contro il Lecce.

Udinese-Milan: i dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L'Udinese ospita il Milan domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) al Bluenergy Stadium, nell'ottava giornata di Serie A.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il Milan cerca il riscatto in campionato contro un'Udinese chiamata a reagire

Smaltire la delusione di metà settimana è la priorità immediata del Milan, che domenica torna a concentrarsi sulla Serie A. Giovedì i rossoneri hanno perso 3-0 sul campo del Bournemouth in Europa League, in una partita fortemente condizionata dall'espulsione del portiere Mike Maignan al 27'. Nonostante il passo falso europeo, il Milan resta in buona forma in campionato, come dimostra l'emozionante vittoria per 3-2 sull'Atalanta dello scorso fine settimana. Di fronte troverà un'Udinese desiderosa di ripartire in casa dopo la deludente sconfitta per 3-0 contro il Lecce.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Duello chiave: Keinan Davis contro Strahinja Pavlović

Punto di riferimento in attacco: Keinan Davis guida l'attacco dell'Udinese: dovrà vincere i duelli aerei e proteggere il pallone per coinvolgere i trequartisti Giorgi Chakvetadze e Jurgen Ekkelenkamp nelle azioni di ripartenza.

Perno della difesa: Il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović guida il reparto arretrato del Milan. Pavlović dovrà mantenere la disciplina tattica per non concedere spazio a Davis in area e neutralizzare la minaccia dell'Udinese sui calci piazzati.

Analisi tattica e formazioni probabili

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

La chiave della partita: Sulla carta, il Milan parte favorito in trasferta e ha un netto vantaggio statistico. Per conquistare i tre punti, i rossoneri dovranno prendere presto il controllo del centrocampo e isolare i difensori esterni dell'Udinese, evitando di perdere palla nelle fasi di transizione e di esporre così la difesa a tre.

Le ultime sulle squadre e le rose

Probabili formazioni Udinese - Milan

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJ. KarlstroemJ. KarlstroemJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
Udinese

Formazione titolare

Milan

Allenatore

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

L'Udinese si presenta alla partita senza Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo e Vakoun Issouf Bayo, tutti indisponibili per infortunio. Runjaic ha quindi poche alternative a disposizione nel tentativo di interrompere una serie di risultati negativi. Al momento non risultano squalificati tra i padroni di casa, anche se potrebbero arrivare aggiornamenti in prossimità del calcio d'inizio.

Nel Milan, Amorim deve fare a meno di Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano, tutti fuori per infortunio. I rossoneri non hanno problemi legati alle squalifiche in vista della partita.

Stato di forma

UDI

UDI - Forma

INT
S5-3
CGL
S0-1
POG
D1-1
TOR
S2-1
LEC
S0-3
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MIL

MIL - Forma

LEC
V3-0
SAS
D1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Nelle ultime cinque gare ufficiali l'Udinese ha ottenuto soltanto un pareggio e subito quattro sconfitte, una serie che evidenzia le difficoltà del momento. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce, arrivata dopo una prestazione duramente criticata. In precedenza aveva perso 5-3 contro l'Inter, 1-0 contro il Cagliari e 2-1 contro il Torino. L'unico punto è arrivato con l'1-1 contro il Pogon Szczecin. In queste cinque partite l'Udinese ha segnato cinque goal e ne ha subiti nove.

Il recente rendimento del Milan racconta una storia molto diversa. La squadra di Amorim ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con 10 goal segnati e sette subiti. Il risultato più recente è il successo per 3-2 sull'Atalanta, preceduto dalla vittoria per 4-0 sul campo del Salzburg in Europa League. L'unica nota negativa di questa serie è stata la sconfitta per 2-0 contro il Benfica.

I precedenti

Testa a testa

UdinesePareggioMilan
1
0
4
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan badge
Milan
MIL
4
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

I precedenti recenti tra le due squadre sono nettamente favorevoli al Milan. L'ultimo confronto risale ad aprile 2026, quando i rossoneri hanno battuto l'Udinese 3-0 in casa in Serie A. Nelle ultime cinque sfide il Milan ha vinto quattro volte e l'Udinese una, con 13 goal segnati e appena cinque subiti dai rossoneri. L'unico successo dell'Udinese in questa serie è arrivato in casa a gennaio 2024, quando ha battuto il Milan 2-3: un risultato che rappresenta l'eccezione, non la regola.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
D
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
V
S
V
S
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google