Udinese-Milan: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L'Udinese ospita il Milan domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) al Bluenergy Stadium, nell'ottava giornata di Serie A.

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Il Milan cerca il riscatto in campionato contro un'Udinese chiamata a reagire

Smaltire la delusione di metà settimana è la priorità immediata del Milan, che domenica torna a concentrarsi sulla Serie A. Giovedì i rossoneri hanno perso 3-0 sul campo del Bournemouth in Europa League, in una partita fortemente condizionata dall'espulsione del portiere Mike Maignan al 27'. Nonostante il passo falso europeo, il Milan resta in buona forma in campionato, come dimostra l'emozionante vittoria per 3-2 sull'Atalanta dello scorso fine settimana. Di fronte troverà un'Udinese desiderosa di ripartire in casa dopo la deludente sconfitta per 3-0 contro il Lecce.

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Duello chiave: Keinan Davis contro Strahinja Pavlović

Punto di riferimento in attacco: Keinan Davis guida l'attacco dell'Udinese: dovrà vincere i duelli aerei e proteggere il pallone per coinvolgere i trequartisti Giorgi Chakvetadze e Jurgen Ekkelenkamp nelle azioni di ripartenza.

Perno della difesa: Il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović guida il reparto arretrato del Milan. Pavlović dovrà mantenere la disciplina tattica per non concedere spazio a Davis in area e neutralizzare la minaccia dell'Udinese sui calci piazzati.

Analisi tattica e formazioni probabili

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

La chiave della partita: Sulla carta, il Milan parte favorito in trasferta e ha un netto vantaggio statistico. Per conquistare i tre punti, i rossoneri dovranno prendere presto il controllo del centrocampo e isolare i difensori esterni dell'Udinese, evitando di perdere palla nelle fasi di transizione e di esporre così la difesa a tre.

Le ultime sulle squadre e le rose

L'Udinese si presenta alla partita senza Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo e Vakoun Issouf Bayo, tutti indisponibili per infortunio. Runjaic ha quindi poche alternative a disposizione nel tentativo di interrompere una serie di risultati negativi. Al momento non risultano squalificati tra i padroni di casa, anche se potrebbero arrivare aggiornamenti in prossimità del calcio d'inizio.

Nel Milan, Amorim deve fare a meno di Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano, tutti fuori per infortunio. I rossoneri non hanno problemi legati alle squalifiche in vista della partita.

Stato di forma

Nelle ultime cinque gare ufficiali l'Udinese ha ottenuto soltanto un pareggio e subito quattro sconfitte, una serie che evidenzia le difficoltà del momento. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce, arrivata dopo una prestazione duramente criticata. In precedenza aveva perso 5-3 contro l'Inter, 1-0 contro il Cagliari e 2-1 contro il Torino. L'unico punto è arrivato con l'1-1 contro il Pogon Szczecin. In queste cinque partite l'Udinese ha segnato cinque goal e ne ha subiti nove.

Il recente rendimento del Milan racconta una storia molto diversa. La squadra di Amorim ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con 10 goal segnati e sette subiti. Il risultato più recente è il successo per 3-2 sull'Atalanta, preceduto dalla vittoria per 4-0 sul campo del Salzburg in Europa League. L'unica nota negativa di questa serie è stata la sconfitta per 2-0 contro il Benfica.

I precedenti

I precedenti recenti tra le due squadre sono nettamente favorevoli al Milan. L'ultimo confronto risale ad aprile 2026, quando i rossoneri hanno battuto l'Udinese 3-0 in casa in Serie A. Nelle ultime cinque sfide il Milan ha vinto quattro volte e l'Udinese una, con 13 goal segnati e appena cinque subiti dai rossoneri. L'unico successo dell'Udinese in questa serie è arrivato in casa a gennaio 2024, quando ha battuto il Milan 2-3: un risultato che rappresenta l'eccezione, non la regola.