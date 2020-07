Udinese-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Udinese e Lecce si affrontano nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 luglio 2020

26 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il ko del Lecce a e il blitz di , hanno consentito all'Udinese di conquistare con due giornate d'anticipo la matematica salvezza. Obiettivo che per i salentini, dopo il ko in Emilia e il distacco dal , appare una missione quasi impossibile.

Il Lecce è a -4 dal Grifone con soli 6 punti a disposizione, con prossimo scoglio la compagine di Gotti che può giocare senza assilli di classifica ma cliente sempre scomodo.

Qui tutte le informazioni su Udinese-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO UDINESE-LECCE

Udinese-Lecce, sfida valida per il 37° turno del campionato di , si giocherà mercoledì 29 luglio 2020 alla Dacia Arena di Udine. La partita si svolgerà ovviamente a porte chiuse così come stabilito dal protocollo adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 19.30.

La partita che vedrà protagoniste Udinese e Lecce verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite, 486 del digitale terrestre).

Udinese-Lecce verrà trasmessa anche in . Gli abbonati di Sky, potranno seguire la sfida attraverso Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, o tramite pc o notebook. Nel primo caso, si potrà utilizzare l’apposita applicazione per i sistemi iOS ed Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Udinese-Lecce in tv o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi un solo istante del match della Dacia Arena: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al fischio d’inizio aggiornandovi su tutte le novità di formazione e successivamente vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e gli eventi principali fino al triplice fischio finale.

Udinese priva dello squalificato Stryger-Larsen: dentro Ter Avest, mentre in mediana Fofana e De Paul saranno gli interni e Walace il play basso. Sema a sinistra, Lasagna-Okaka di punta. In difesa, scalpita Samir.

Nel Lecce out Rispoli per somma di gialli, dentro Dell'Orco o Paz più Calderoni con Donati terzino destro. Petriccione si candida in mediana, in attacco da valutare i possibili innesti di Farias e Babacar.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.