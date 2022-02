Udinese-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Lazio di Maurizio Sarri fa visita all'Udinese di Gabriele Cioffi nel posticipo della domenica sera della 26ª giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, i friulani, invece, si trovano al 15° posto, a quota 24, con 5 successi, 9 pareggi e 9 k.o., dopo che la Corte sportiva di appello ha accolto il ricorso della Salernitana e annullato il 3-0 a tavolino che il Giudice Sportivo aveva assegnato ai bianconeri.

Sono 42 i precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dell'Udinese: il bilancio statistico vede 17 successi biancocelesti, 13 affermazioni dei padroni di casa e 12 pareggi. L'Udinese ha guadagnato solo due punti nelle ultime otto gare casalinghe contro la Lazio in Serie A. L'Aquila invece ha mantenuto la propria porta inviolata nelle ultime 4 gare di campionato.

Quella di Sarri è la squadra che nel 2022 ha segnato più reti in Serie A, 13 come il Verona, ha la miglior percentuale realizzativa del torneo (18,8%) e la più alta percentuale di tiri nello specchio (55,8%). D'altra parte la formazione di Cioffi è terzultima per goal subiti (12), davanti soltanto ad Empoli (14) e Sassuolo (13), nella graduatoria delle squadre più perforate del torneo.

L'Udinese ha rimediato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare di Serie A, mentre la Lazio ha riportato 3 vittorie e un pareggio nei precedenti 4 turni. Ciro Immobile, autore di 19 goal, è il bomber dei biancocelesti, e nel caso dovesse segnare contro l'Udinese raggiungere Silvio Piola a quota 143 reti con la Lazio in Serie A, diventando il miglior bomber di sempre del club (10 goal e 3 assist, con 9 vittorie, contro i friulani nel massimo campionato).

L'attaccante napoletano, inoltre, diventerebbe il terzo giocatore in tutta la storia della competizione capace di segnare almeno 20 reti in sei diverse stagioni, dopo Gunnar Nordahl (7) e Giuseppe Meazza (7). Il portoghese Beto è il miglior marcatore dell'Udinese, con un bottino personale di 8 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-LAZIO

Udinese-Lazio si disputerà la sera di domenica 20 febbraio 2022 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'86ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Luca Massimi di Termoli, è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE UDINESE-LAZIO IN TV

La sfida Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre attraverso l'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Lazio sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

UDINESE-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere Udinese-Lazio in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL potrete seguire il posticipo domenicale, Udinese-Lazio, anche in diretta testuale sul sito: collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

Cioffi avrà soltanto un'assenza certa: quella di Nuytinck. Udogie è invece in dubbio. Davanti il tandem offensivo sarà composto da Deulofeu e Beto, con lo spagnolo in vantaggio su Pussetto. A centrocampo Walace agirà in cabina di regia, con Arslan e Makengo mezzali ai suoi lati. Sulle due fasce a destra Soppy e a sinistra Molina. In difesa, davanti al portiere Silvestri, linea a tre composta da Rodrigo Becão, Pablo Marí (favorito su Pérez) e Zeegelaar.

Sarri non avrà a disposizione gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto e gli infortunati Lazzari, Acerbi e Adekanye. Sempre in forte dubbio Immobile, già costretto a saltare la gara di Oporto: pronto Felipe Anderson. In porta giocherà Strakosha, con Marusic e Hysaj terzini e Luiz Felipe e Patric coppia centrale. La regia sarà affidata a Cataldi, mentre Milinkovic-Savic e Basic saranno le due mezzali.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Pablo Marì; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.