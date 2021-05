Udinese battuta in rimonta dalla Juve, Marino: "Chiffi è stato condizionato"

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, duro dopo la sconfitta contro la Juventus: “Cose di un calcio di altre epoche”.

Si è chiusa nel più amaro dei modi, per l’Udinese, la sfida che l’ha vista protagonista in campionato contro la Juventus. La compagine friulana, dopo essere stata in vantaggio per lunghissimi tratti della contesa, è stata prima raggiunta all’83’ da Cristiano Ronaldo e poi superata all’89’ quando il fuoriclasse lusitano ha realizzato la rete del definitivo 1-2.

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, parlando a fine gara ai microfoni di Sky, si è lamentato dell’operato del direttore di gara Chiffi.