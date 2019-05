Udinese-Inter, Vecino non convocato: contrattura al retto femorale

Matias Vecino non ci sarà nella partita contro l'Udinese; l'Inter dovrà rinunciare al suo centrocampista per una contrattura al retto femorale.

L' perde una pedina importante per la partita contro l', in programma sabato sera alla Dacia Arena. Luciano Spalletti infatti non ha convocato Matias Vecino, per un problema dell'ultima ora durante la rifinitura.

Per lui l'Inter parla di una contrattura al retto femorale della coscia destra. Salta quindi la partita di domani, ma le speranze di Luciano Spalletti sono tutte rivolte alla prossima giornata contro il e a quella successiva contro il .

Adesso, al posto di Vecino, salgono le quotazioni di Roberto Gagliardini e Borja Valero, con il primo favorito per scendere in campo contro l'Udinese.

Il centrocampista italiano, soprattutto nella scorsa stagione, ha composto a lungo la coppia titolare di centrocampo al fianco di Brozovic. Quindi non sarà un problema per lui essere chiamato in causa al posto di Matias Vecino.