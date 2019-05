Udinese-Inter, Spalletti bacchetta Keita e Candreva: "Mi aspetto di più"

Spalletti non è soddisfatto dall'impatto dei cambi sull'Inter: "Mi aspetto di più da Keita e Candreva. Lautaro-Icardi? Abbiamo degli equilibri".

L ' non è andata oltre il pareggio nell'anticipo di sabato sera contro l' e rischia adesso di vedere avvicinarsi le inseguitrici in una corsa alla prossima che resta apertissima.

A fine partita Spalletti non ha fatto nulla per nascondere un certo malcontento e tra le altre cose ha sottolineato l'impatto non proprio positivo dei giocatori subentrati a gara in corso.

" Magari mi aspetterei qualcosa di più da Keita e da Candreva negli ultimi dieci minuti , quando la partita è più lenta dal punto di vista delle difficoltà per gli avversari, ma poi non ci si fa a dare l'impulso in più e diventa tutto più difficile".

I due sono stati gettati nel finale da Spalletti proprio per aumentare la pericolosità offensiva dell'Inter ma, a parte un'occasione di Keita sul quale Musso si è superato, la mossa non ha dato i frutti sperati.

Oltre a Keita e Candreva inoltre Spalletti dopo Udinese-Inter ha ancora una volta bocciato l'ipotesi di schierare insieme Lautaro Martinez e Mauro Icardi , esperimento tentato di nuovo a Udine ma per appena 16 minuti (dal 63' al 79').