Udinese-Inter 0-0, i nerazzurri non approfittano dello scivolone del Milan

Il Milan crolla in casa contro l'Atalanta, ma l'Inter non ne approfitta: incolore 0-0 contro l'Udinese: occasione sprecata per l'aggancio in vetta.

L ' non approfitta dello scivolone casalingo del contro l' (0-3) e accorcia solo parzialmente le distanze dai rossoneri: la squadra di Pioli è campione d'inverno, mentre quella di Conte deve recriminare per un'occasione ghiotta gettata al vento. L' si rende pericolosa solo raramente, ma in difesa non molla e, approfittando del pomeriggio incolore dei nerazzurri, strappa un punto importante per la propria classifica.

Conte non pensa al derby di Coppa e conferma tutti i suoi titolari con Lautaro e Lukaku coppia d'attacco. Hakimi non riposa così come Vidal. Gotti manda in campo i suoi con il 3-5-2 con Lasagna (all'ultimo match con i bianconeri, poi andrà al ) e Deulofeu in avanti.

Parte meglio l'Udinese con pressing e possesso palla. L'Inter, però, al 7' va in gol con Lautaro Martinez, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco dell'attaccante argentino. A metà primo tempo ancora Lautaro pericoloso: leggerezza imperdonabile di Becao, Martinez prende palla e colpisce a botta sicura, Musso compie un autentico miracolo e salva i suoi. Ci prova anche l'Udinese con Stryger Larsen, ma il suo tiro finisce alto. Il primo tempo si conclude con l'Inter in possesso, ma con pochi spunti offensivi.

Nella ripresa gara sempre equilibrata con l'Inter che si affida alle fiammate dei singoli. Al 63' scatto di Hakimi e assist per Lukaku, ma il belga non ci arriva per un soffio all'appuntamento con il gol. Poco dopo ci prova De Paul, ma il centrocampista non trova la porta. Conte cambia al 70': fuori Vidal, Young e Lautaro, dentro Perisic, Sensi e Sanchez. Al 75' altra chance per l'Inter con Sensi bravo a recuperare un pallone e a servire Hakimi, ma il sinistro del marocchino finisce a lato. L'Inter spinge nel finale, ma il muro dell'Udinese resiste. Nei minuti conclusivi espulso Conte per proteste. 0-0 al 90', occasione sprecata dai nerazzurri. E martedì c'è il derby di ...

TABELLINO E PAGELLE

UDINESE-INTER 0-0

UDINESE (3-5-2): Musso 6,5; Becao 5, Bonifazi 6,5 (dal 61' De Maio 6), Samir 6,5; Stryger Larsen 6 (dal 78' Nuytinck s.v.), De Paul 6, Arslan 5,5 (dal 33' Walace 6), Pereyra 5,5, Zeegelaar 6 (dal 78' Molina s.v.); Lasagna 5,5, Deulofeu 5,5 (dal 61' Mandragora 6). All. Gotti.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 5, Barella 6, Brozovic 6, Vidal 5,5 (dal 70' Sensi 6), Young 5,5 (dal 70' Perisic 5,5); Lukaku 6, Lautaro 5,5 (dal 70' Sanchez 5,5). All. Conte

AMMONITI : Arslan, Samir, Bastoni, Zeegelaar, Sensi.

ESPULSO : 90' Conte per proteste

ARBITRO : Maresca