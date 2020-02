Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen e Moses titolari, c'è Esposito

Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: esordio dal primo minuto per i nuovi acquisti Eriksen e Moses, Esposito al posto di Lautaro.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito.

L'Inter è chiamata a vincere in casa dell'Udinese nel posticipo della ventiduesima giornata di per rispondere a e , entrambe vittoriose rispettivamente contro e .

Conte si affida ai nuovi acquisti e lancia dal primo minuto per la prima volta Eriksen e Moses, mentre Vecino torna titolare accanto a Barella, per l'occasione impiegato da regista. Conferma per Young sulla corsia di sinistra. Davanti non c'è lo squalificato Lautaro Martinez: dentro al suo posto il giovane Esposito a far coppia con Lukaku.

Lasagna e Okaka guidano il reparto offensivo friulano con il supporto dei due esterni Larsen e Sema. De Paul parte da interno di centrocampo, affiancato dalla regia di Mandragora e dal dinamismo di Fofana.