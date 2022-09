Udinese-Inter, Inzaghi ne cambia due dopo mezz'ora: fuori Bastoni e Mkhitaryan

Simone Inzaghi ha deciso di sostituire dopo mezz'ora sia Bastoni che Mkhitaryan, entrambi già ammoniti, al loro posto Dimarco e Gagliardini.

Inter in difficoltà nel primo tempo di Udine. I nerazzurri, passati subito in vantaggio grazie a un calcio di punizione gioiello di Barella, sono stati raggiunti dai friulani a causa di un'autorete di Skriniar.

La squadra di Simone Inzaghi ha sofferto soprattutto sulla fascia sinistra, dove Pereyra ha imperversato in lungo e in largo costringendo Bastoni e Mkhitaryan a spendere due gialli pesanti nei primi minuti.

Tanto che Simone Inzaghi alla mezz'ora di gioco ha deciso di rompere gli indugi e procedere con un doppio cambio immediato sostituendo entrambi, al loro posto dentro Dimarco e Gagliardini.

Una scelta che Mkhitaryan, alla prima da titolare in campionato con la maglia dell'Inter, non ha preso benissimo andando verso la panchina scuro in volto mentre Bastoni, una volta seduto, è stato pizzicato dalle telecamere a scalciare i seggiolini.

Inzaghi d'altronde non è nuovo a mosse simili, dato che il tecnico nerazzurro sostituisce spesso i giocatori ammoniti per evitare la possibile espulsione. Farlo dopo soli trenta minuti di gioco però è decisamente inusuale e sa di bocciatura per i diretti interessati più che semplice precauzione.