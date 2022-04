Udinese-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

UDINESE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Inter

Udinese-Inter Data: 1° maggio 2022

1° maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Obiettivo ripartenza per mettersi tutto alle spalle e raccogliere le forze rimaste in vista delle ultime quattro giornate di Serie A: l'Inter ha perso la possibilità di decidere da sé il proprio destino, alla luce della clamorosa sconfitta di Bologna che ha complicato il piano Scudetto dei nerazzurri.

L'errore grossolano di Radu ha spianato la strada a Sansone, autore del goal del 2-1 finale, gettando nello sconforto i tifosi: le speranze di vittoria ora dipendono anche (e soprattutto) dai risultati del Milan, avanti di due punti a 360 minuti dal termine.

Per l'Inter subito l'opportunità di riscattarsi contro una squadra tra le più in forma del torneo: avversario nel 35° turno è l'Udinese, fresca del poker inflitto nello scenario del 'Franchi' alla Fiorentina, peraltro prossimo ostacolo del Milan a San Siro.

I friulani sono aritmeticamente salvi ma non del tutto appagati: la quota dei 50 punti è a portata di mano, un bel traguardo per l'esordiente Cioffi che ha preso le redini della squadra dopo l'esonero di Gotti.

In questa pagina troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Udinese-Inter: dalle formazioni che scenderanno in campo alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-INTER

Udinese-Inter si giocherà domenica 1° maggio 2022 alla 'Dacia Arena' di Udine. Calcio d'inizio alle ore 18. L'arbitro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova.

DOVE VEDERE UDINESE-INTER IN TV

La gara tra Udinese e Inter sarà trasmessa da DAZN sull'apposita app, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

UDINESE-INTER IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è disponibile anche per device con sistema operativo iOS o Android, mentre da pc basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo di giornata.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Riccardo Montolivo in cabina di commento.

Potrete seguire gli aggiornamenti di Udinese-Inter in tempo reale grazie alla nostra diretta testuale, utile per non perdersi nemmeno un'emozione del match della 'Dacia Arena'.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

Cioffi senza lo squalificato Makengo: possibile chance per Samardzic come mezzala anche se il rientrante Pereyra è favorito. Ancora assente l'infortunato Beto: Success confermato nel ruolo di partner di Deulofeu in attacco.

Inzaghi privo di Calhanoglu, costretto a scontare un turno di squalifica: il tecnico nerazzurro potrebbe passare al 3-4-1-2 con l'inserimento di Sanchez sulla trequarti, a supporto della coppia Lautaro Martinez-Dzeko, ma è più probabile che in mezzo al campo ci sia Vidal. Verso il forfait Bastoni: D'Ambrosio (dunque non Dimarco) può giocare dal 1'.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.