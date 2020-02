Udinese-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese sfida l'Inter nel posticipo domenicale serale del 22° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luca Gotti ospita l' di Antonio Conte nel posticipo domenicale serale della 22ª giornata di . I friulani sono quindicesimi in classifica con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte, i milanesi inseguono al 2° posto la capolista con 48 punti e un cammino di 14 successi, 6 pareggi e una sconfitta.

Nei 46 confronti interni giocati in Serie A in casa dei bianconeri, il bilancio sorride all'Inter con 20 vittorie, 15 pareggi e 11 successi dei friulani. I nerazzurri, in particolare, si sono imposti in 8 degli ultimi 10 incroci di campionato fra le due squadre (un pareggio e una sconfitta).

Pur essendo la squadra che in percentuale ha guadagnato più punti in casa in questa Serie A (71%), l'Udinese ha il secondo peggior attacco nelle gare casalinghe del torneo con soli 10 goal, uno in più della .

L'Udinese viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, l'Inter invece ha ottenuto una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate. Stefano Okaka, Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna sono i migliori marcatori dell'Udinese con 4 reti ciascuno, mentre Romelu Lukaku è il bomber dei nerazzurri con 14 centri all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Inter

Udinese-Inter Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO UDINESE-INTER

Udinese-Inter si disputerà la sera di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 94° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo domenicale Udinese-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Udinese-Inter in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Gotti non avrà ancora a disposizione Samir e in difesa e potrebbe preferire De Maio al posto di Troost-Ekong, non al meglio dopo un problema muscolare. Il camerunense è stato regolarmente convocato ma dovrebbe partire dalla panchina a vantaggio del francese, che completerà il reparto difensivo con Rodrigo Becão e Nuyitinck. Fra i pali ci sarà Musso, mentre a centrocampo Stryger Larsen e Sema presidieranno le due fasce, Madragora sarà il regista e Fofana e De Paul le due mezzali. In attacco tandem composto da Okaka e Lasagna, quest'ultimo preferito a Nestorovski.

Problemi di formazione per Conte, che nonostante gli innesti del calciomercato invernale dovrà rinunciare a Gagliardini, Borja Valero e Sensi per problemi fisici. Dovrebbe invece essere a disposizione, almeno per la panchina, Brozovic, dopo i problemi alla caviglia. Se il croato, come sembra, non partisse titolare, in regia potrebbe agire Barella, mentre Vecino ed Eriksen, alla prima da titolare, sarebbero le due mezzali. Sulle fasce Candreva a destra e Young a sinistra. In attacco, squalificato Lautaro Martínez, Esposito è favorito su Alexis Sánchez per far coppia con Lukaku. Fra i pali potrebbe invece dare forfait capitan Handanovic, vittima di una botta alla mano. Al suo posto a difendere la porta nerazzurra dovrebbe esserci l'ex Udinese Padelli. Tutto definitivo infine in difesa, con linea a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Young; S. Esposito, R.Lukaku.