Udinese-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese sfida l'Inter nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luciano Spalletti va in trasferta alla Dacia Arena, dove sfiderà l' di Igor Tudor per l'anticipo della 35ª giornata di . I milanesi provano a blindare il 3° posto e ad allungare sul folto gruppo in lotta per un piazzamento Champions, ma avranno davanti a sé una squadra, quella friulana, affamata di punti per conquistare la salvezza.

I nerazzurri occupano la 3ª posizione in classifica con 62 punti, con un vantaggio di 4 lunghezze sull' e un ritardo di 8 dal . I bianconeri sono al quartultimo posto con 33 punti, e devono guardarsi dall' , terzultimo e al momento virtualmente retrocesso a quota 29.

Spalletti deve sciogliere il dubbio in attacco fra Lautaro Martinez e Icardi, con il primo in vantaggio e l'opzione di schierarli entrambi al momento poco probabile, e si affiderà a Gagliardini in mediana al posto dell'infortunato Vecino, non convocato. Tudor punta in attacco su Lasagna e al suo fianco sceglierà uno fra Okaka e Pussetto, mentre in difesa arretrerà Stryger-Larsen accanto a De Maio e Nuytinck. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-INTER: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Udinese-Inter DATA 4 maggio 2019, 20.30 DOVE Dacia Arena, Udine ARBITRO Gianluca Rocchi TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO UDINESE-INTER

Udinese-Inter si disputerà la sera di sabato 4 maggio 2019 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta in esclusiva la partita Udinese-Inter. Gli utenti della piattaforma potranno seguirla anche in se in possesso di un moderno modello smart oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, supportato dal commento tecnico di Francesco Guidolin.

Gli abbonati DAZN, oltre che in tv, potranno godersi la sfida Udinese-Inter in diretta streaming anche sul proprio pc, tablet o smartphone.

UDINESE-INTER IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Udinese-Inter in diretta testuale dal pre-partita fino al fischio finale. I lettori, collegandosi sul sito, avranno quindi gli aggiornamenti live minuto per minuto, e al termine del match troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, nonché le dichiarazioni a caldo più importanti rilasciate dai protagonisti sul campo e dai due allenatori.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.