Udinese-Inter, Arslan viene sostituito dopo 33 minuti e si arrabbia

Episodio insolito nel primo tempo di Udinese-Inter: già ammonito, Arslan è stato tolto da Gotti, che ha dovuto spiegargli le ragioni del cambio.

Dura poco più di 30' la gara di Tolgay Arslan in - . Nessun problema fisico, più una scelta tecnica quella dell'allenatore dei friulani, Luca Gotti. Il centrocampista tedesco, classe 1990, era anche ammonito e l'allenatore ha deciso di non rischiare anche perché il calciatore si è resto protagonista di un fallo che Maresca non ha considerato da giallo (e dunque con conseguente espulsione).

Contro l'Inter è già dura, giocare in dieci sarebbe un rischio troppo grande per la squadra friulana a caccia di punti e di continuità per risalire la classifica. Dalle immagini, però, pare che Arslan non l'abbia presa benissimo, anzi. Gotti, però, lo ha subito rincuorato.

Dopo la bella gara contro l' , il tedesco voleva incidere anche contro l'Inter. Purtroppo il giallo ha condizionato la sua gara.