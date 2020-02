Udinese-Inter 0-2: Lukaku accende la luce, nerazzurri in scia della Juventus

L'Udinese regge un'ora contro l'Inter di Conte, trascinata dalla doppietta di Lukaku nella ripresa: nerazzurri di nuovo a tre punti dalla Juventus.

L' soffre per un'ora ma sblocca il match grazie al micidiale uno-due firmato da Lukaku, che riporta la squadra di Conte a tre punti di distacco dalla capolista . Terza sconfitta di fila per l', che torna a ridosso della zona calda della classifica.

I nerazzurri sono subito propositivi e la prima conclusione in porta è di Esposito, che scrolla di dosso la tensione con un destro potente deviato in corner da Musso. Il portiere bianconero si ripete poco dopo sulla prima palla goal interista di Eriksen, che dal limite non angola troppo.

La squadra di Gotti resta però propositiva e porta molti uomini in area avversaria quando riconquista palla in mediana, mentre la manovra degli uomini di Conte sembra meno fluida del solito sulla trequarti.

La ripresa prende il via con la grande palla goal di Esposito, che fallisce un calcio di rigore in movimento e lascia il posto a Sanchez poco dopo. Conte toglie anche un Eriksen ancora poco brillante per rilanciare Brozovic e la squadra nerazzurra trova il vantaggio con il suo cannoniere. Lukaku sfrutta alla perfezione il bell'assist di Barella e infila Musso con un preciso piatto sinistro.

Dopo un'ora brillante l'Udinese accusa il colpo e inizia a sbandare: il centravanti belga sfiora la doppietta a due passi dalla linea di porta, ma poco dopo Sanchez vince un rimpallo e viene steso in area da Musso. L'arbitro non ha dubbi nell'indicare il dischetto, dove proprio Lukaku si presenta per spiazzare il portiere bianconero.

Nel finale Lasagna tenta di riaprire il match due volte, ma il suo sinistro incrociato sfiora due volte il palo senza fortuna: l'Inter strappa tre punti fondamentali e resta in scia.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 0-2

MARCATORI: 64' Lukaku, 71' Lukaku rig.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (72' Jajalo); Larsen, Fofana (83' Teodorczyk), Mandragora, de Paul, Sema (72' Zeegelaar); Lasagna, Okaka.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (83' D'Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58' Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (59' Sanchez).

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Barella, Larsen, Bastoni, Lasagna

ESPULSI: nessuno.