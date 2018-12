Udinese-Frosinone, le formazioni ufficiali: Lasagna dal 1'

Nell'Udinese in avanti spazio al duo formato da De Paul e Lasagna. A centrocampo c'è Behrami insieme a Fofana. Frosinone con Cassata.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Lasagna.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

Nicola rilancia Lasagna in attacco al fianco di De Paul. A centrocampo D'Alessandro vince il ballottaggio con Pezzella. Tutto confermato in difesa e a centrocampo, dove Mandragora è preferito a Barak.

Baroni per il suo esordio in panchina sceglie il 3-5-2 con Ciano e Ciofani in attacco. Cassata gioca mezz'ala, mentre Campbell rimane in panchina. In difesa spazio dal 1' per Kranjc.