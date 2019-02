Udinese-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Udinese ospita la Fiorentina nella 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' Udinese di Davide Nicola ospita la Fiorentina di Stefano Pioli nella 22ª giornata di Serie A . I friulani sono sedicesimi con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, i toscani occupano il 9° posto assieme al Torino con 30 punti e un cammino di 7 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte.

L'argentino Rodrigo De Paul è il miglior marcatore dei bianconeri con 6 goal in 20 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico dei viola con 7 reti realizzate in 19 partite giocate. L'Udinese è reduce da una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, la Fiorentina ha collezionato invece 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-FIORENTINA

Udinese-Fiorentina si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine. Sarà l'86° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

La partita Udinese-Fiorentinasarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

Nicola avrà ancora indisponibili Barak, Samir e Wague, mentre Badu e Teodorczyk sono sulla via del recupero. L'ossatura della squadra dovrebbe ricalcare quella di Genova. Davanti a Musso, Troost-Ekong, Nuytinck e De Maio comporranno la linea difensiva, mentre qualche dubbio permane a centrocampo e in attacco. Sulla mediana per le corsie esterne sono favoriti Stryger-Larsen a destra e D'Alessandro a sinistra, ma non è da escludere l'utilizzo dell'olandese Ter Avest al posto del danese. In mezzo dovrebbero agire Behrami, Mandragora e Fofana. Qualche dubbio anche nel reparto offensivo, con un ballottaggio a tre fra Pussetto, Lasagna e Okaka su chi affiancherà l'argentino De Paul.

Pioli ritrova Biraghi a sinistra dopo la squalifica, e dovrebbe riproporre dal 1' sulla destra Milenkovic. Out Benassi per squalifica, il suo posto a centrocampo sarà preso da Gerson, con Edimilson Fernanes che potrebbe scalzare Norgaard dal ruolo di playmaker titolare e Veretout confermato mezzala destra. Davanti con ogni probabilità sarà confermato il tridente composto da Chiesa, Simeone e Muriel.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Behrami, Mandragora, Fofana, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Gerson, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.