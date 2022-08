Udinese-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita la Fiorentina per la quarta giornata di Serie A: tutto sulla sfida, da dove seguirla in TV e streaming alle formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

UDINESE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Fiorentina

Udinese-Fiorentina Data: 31 agosto 2022

31 agosto 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Una 'tradizionale' in Serie A: l'Udinese ospita la Fiorentina, entrambe per dar seguito alla striscia positiva in campionato.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

I friulani di Andrea Sottil hanno conquistato la prima vittoria contro il Monza all'U-Power Stadium grazie alle reti di Beto e Udogie in rimonta.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha invece frenato la corsa del Napoli al Franchi, pareggiando per 0-0 dopo il superamento del turno in Conference League.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili su Udinese-Fiorentina: da dove seguirla in TV e Streaming alle formazioni delle due squadre.

ORARIO UDINESE-FIORENTINA

La sfida tra Udinese e Fiorentina, in programma mercoledì 31 agosto 2022, verrà disputata alla "Dacia Arena" di Udine: il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:30.

DOVE VEDERE UDINESE-FIORENTINA IN TV

Udinese-Fiorentina sarà visibile in diretta TV tramite l'app di DAZN, scaricabile sulle moderne Smart TV o sulle console di videogiochi.

UDINESE-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Udinese-Fiorentina in diretta streaming tramite DAZN, o sull'app o sul sito della piattaforma, dopo aver attivato l'abbonamento.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Udinese-Fiorentina su GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita. Collegandovi al sito di GOAL riceverete aggiornamenti in tempo reale: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al racconto della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è ancora stata resa nota la coppia di telecronisti che racconterà la sfida tra Udinese e Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

Sottil conferma tutti: Silvestri in porta, Becao, Nuytinck e Masina in difesa. Pereyra, Lovric, Walace, Makengo e Udogie in mediana, con Deulofeu e Beto in avanti.

Da valutare per Italiano le condizioni di Nico Gonzalez e Duncan: Gollini va tra i pali, con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. Barak verso la conferma, con Mandragora e Bonaventura titolari. Saponara con Cabral e Sottil nel tridente.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Saponara, Cabral, Sottil.