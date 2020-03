Udinese-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Udinese ospita la Fiorentina nel recupero della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luca Gotti sfida in casa la di Beppe Iachini nel recupero della 26ª giornata di . La partita si giocherà alla Dacia Arena a porte chiuse in ottemperanza delle disposizioni governative in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I friulani sono quattordicesimi in classifica a quota 27 punti, con un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, i viola si trovano al 12° posto con il con 29 punti, frutto di 7 successi, 8 pareggi e 10 k.o.

Nei 43 precedenti fra le due squadre giocati in Serie A in casa dei bianconeri, si registra una prevalenza dei pareggi, 16, a fronte di 15 vittorie dell'Udinese e di 12 affermazioni della Fiorentina. I friulani non battono i toscani in casa dal 20 aprile 2016 (2-1 con reti di Duvan Zapata e Thereau per i padroni di casa, di Zarate per i gigliati), da allora si sono registrati un successo viola e 2 pareggi.

L'Udinese ha collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate di campionato, la Fiorentina invece ha rimediato 2 sconfitte di fila, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Stefano Okaka e Rodrigo De Paul sono i migliori marcatori dei friulani con 5 goal all'attivo a testa, mentre Federico Chiesa e Dusan Vlahovic si dividono lo scettro di giocatore più prolifico dei toscani con 6 reti realizzate a testa.

Le due punte, rispettivamente classe 1997 e classe 2000, sono i due giocatori più giovani ad aver segnato almeno 5 reti nella Serie A in corso. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Fiorentina

Udinese-Fiorentina Data: 8 marzo 2020

8 marzo 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO UDINESE-FIORENTINA

Udinese-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma alle ore 18.00. Sarà l'88° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Carolina Morace al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Udinese-Fiorentina in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Gotti potrebbe concedere una chance in attacco a Nestorovski in coppia con Okaka. In questa ipotesi Lasagna partirebbe dalla panchina. A centrocampo Mandragora sarà il playmaker, con Fofana e De Paul mezzali. Sulle due fasce dovrebbero agire a destra Stryger Larsen e a sinistra Sema. In porta giocherà Musso, mentre in difesa Rodrigo Becão, Troost-Ekong e Nuytinck dovrebbero comporre la linea a tre. L'austriaco Prödl sarà l'unico indisponibile per infortunio.

Iachini potrebbe preferire Cutrone a Vlahovic come partner di Chiesa in attacco. Squalificato Dalbert, sulla corsia mancina potrebbe vedersi al suo posto il brasiliano Igor, con Lirola a destra, il ritorno in cabina di regia del croato Badelj, e Duncan e Castrovilli mezzali. Il polacco Dragowski difenderà la porta viola, davanti a lui giocherà la difesa titolare con Milenkovic, German Pezzella e Caceres a comporre la linea a tre.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.