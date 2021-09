Udinese-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina gioca sul campo dell'Udinese alla 6ª di Serie A: di seguito dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

UDINESE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Fiorentina

Udinese-Fiorentina Data: 26 settembre 2021

26 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La 6ª giornata di Serie A propone diverse partite molto interessanti, come Udinese-Fiorentina: sono due squadre protagoniste di un ottimo avvio di stagione, con risultati ottenuti in modo sorprendente ma anche pienamente meritato.

La formazione allenata da Luca Gotti ha affrontato nelle ultime due sfide Roma e Napoli, perdendo rispettivamente per 1-0 e per 4-0. Due sconfitte arrivate dopo aver conquistato 7 punti contro Juventus, Venezia e Spezia.

I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro l'Inter, che tuttavia non ha minato troppo il cammino dei gigliati. In precedenza, infatti, erano arrivate 3 vittorie consecutive contro Torino, Atalanta e Genoa.

Nella scorsa stagione, ci sono stati due confronti in terra friulana tra le due squadre. Nella sfida valida per il girone di ritorno della Serie A ha prevalso l'Udinese per 1-0 grazie al goal di Nestorovski, mentre nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia la Fiorentina è uscita vincitrice grazie al sigillo di Montiel.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere di Udinese-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino ad arrivare alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming .

ORARIO UDINESE-FIORENTINA

La 'Dacia Arena' sarà il teatro del confronto tra Udinese e Fiorentina, che verrà giocato domenica 26 settembre con fischio d'inizio fissato per le ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva la sfida tra Udinese e Fiorentina, come gran parte delle partite di Serie A. Ci sono due opzioni per godersi la diretta televisiva di questa partita, di cui la più semplice è possedere una moderna smart tv e accedere all'app di DAZN . In alternativa, serve un particolare dispositivo da collegare ad un normale televisore: o un supporto come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast o una console da gioco come PlayStation e Xbox.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Udinese-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

L'applicazione di DAZN non è disponibile solo per le smart tv, ma anche per computer, smartphone e tablet. C'è quindi la possibilità di vedere il match in streaming su uno di questi dispositivi scaricando l'app o andando sul sito.

Al termine dei 90 minuti saranno disponibili on demand gli highlights del match, oltre alla sua replica per intero.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche noi di Goal seguiremo la sfida, con un racconto dettagliato delle scelte dei due allenatori, delle emozioni del match e di eventuali spunti che ne derivano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Pereyra, Walace, Arslan, Larsen; Deulofeu, Beto.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.