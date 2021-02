Udinese-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Udinese ospita la Fiorentina nel 24esimo turno di Serie A: qui le formazioni e dove poter vedere la partita in tv e streaming.

UDINESE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Udinese-Fiorentina

• Data: 28 febbraio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Sky Sport (canale 253 satellite)

• Streaming: Sky Go, Now TV

Udinese e Fiorentina si affrontano in un match valido per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A che mette in palio punti che potrebbero regalare un volto diverso alla classifica delle due squadre.

Bianconeri e gigliati arrivano a questa sfida appaiate a quota 25 e con dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione ed un eventuale risultato pieno da parte di una delle due compagini, potrebbe consentirle di incamminarsi verso un’ultima parte di stagione più serena.

I friulani, nell’ultima uscita di campionato, hanno ottenuto un 2-2 sul campo del Parma reso ancora più importante dal fatto che la prima frazione si era chiusa con i ducali avanti di due reti. A siglare i goal che sono valsi il pareggio, sono stati Okaka e Nuytinck.

I viola sono invece reduci da un 3-0 interno contro lo Spezia, firmato Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric, che ha consentito loro di porre fine ad una striscia di due sconfitte consecutive.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero novanta tra le due squadre in Serie A. Il bilancio sorride alla Fiorentina in virtù delle 42 vittorie ottenute a fronte dei 27 pareggi e dei 20 successi friulani.

Nel match d’andata sono stati i toscani ad imporsi per 3-2 in un match nel quale sono andati in rete Castrovilli (doppietta), Milenkovic e Okaka (doppietta).

In questa pagina potete trovare tutto su Udinese-Fiorentina: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-FIORENTINA

Udinese-Fiorentina si giocherà domenica 28 febbraio 2021 alla Dacia Arena, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine friulana. La gara verrà disputata a porte chiuse, così come disposto dalle norme adottate per far fronte alla pandemia. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 15.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Volpi.

La sfida che vedrà protagoniste Udinese e Fiorentina sarà trasmessa in diretta e esclusiva dall’emittente satellitare Sky, sul canale Sky Sport (canale 253 del satellite).

Come di consueto, la partita sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati Sky, potranno quindi seguire Udinese-Fiorentina attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet (utilizzando l’apposita app per sistemi iOS ed Android) o ancora attraverso pc e notebook (collegandosi al sito ufficiale della piattaforma).

Un’alternativa è rappresentata da Now TV, ovvero il servizio di streaming di Sky che offre la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

C’è un altro modo per non perdersi un solo istante di Udinese-Fiorentina: la diretta esclusiva proposta da Goal. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi più importanti del match e gli eventi, dal calcio d’inizio fino a triplice fischio finale.

Gotti si affiderà ad un 3-5-2 nel quale non ci saranno per squalifica Pereyra e Zeegelaar. La linea di centrocampo vedrà quindi Molina e Stryger Larsen presidiare gli esterni, mentre in mediana ci saranno De Paul e probabilmente Makengo (favorito su Walace) ai fianchi di Arslan. In attacco spazio alla coppia Okaka-Nestorovski, con Llorente verso la panchina..

Prandelli risponderà con il consueto 3-5-2 nel quale saranno Milenkovic, German Pezzella e Martinez Quarta a completare il pacchetto difensivo davanti a Dragowski. Pulgar dovrebbe sistemarsi ancora in cabina di regia, mentre in attacco, al fianco di Vlahovic, si dovrebbe rivedere Ribery.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.