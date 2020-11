Udinese-Fiorentina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida la Fiorentina alla Dacia Arena nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederle in tv e streaming.

UDINESE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Rai 2

Rai 2 Streaming: Rai Play

L'Udinese di Luca Gotti affronta la Fiorentina di Cesare Prandelli nel Quarto turno di Coppa . La vincente del confronto fra i friulani e i toscani accederà agli ottavi di finale della competizione, dove sarà opposta all' .

I bianconeri si sono qualificati eliminando il Vicenza nel Derby del Triveneto del Terzo turno, mentre i viola hanno superato di misura in casa il Padova.

Nei 9 precedenti fra le due squadre nel torneo, è in netto vantaggio la Fiorentina, che ha vinto 6 volte a fronte di 2 successi dei friulani e di un pareggio.

Forestieri, Deulofeu e Pussetto sono i tre giocatori dell'Udinese andati a segno finora in , mentre i goal della Fiorentina sono arrivati da Callejón e Venuti. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-FIORENTINA

Udinese-Fiorentina si giocherà il pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La partita, che sarà la 10ª fra le due squadre nella competizione, avrà inizio alle ore 17.30.

La sfida di Coppa Italia, Udinese-Fiorentina, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai 2 (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre).

Chi lo preferisse potrà seguire Udinese-Fiorentina anche in diretta mediante Rai Play, la piattaforma del servizio pubblico. La gara potrà dunque essere vista sia su dispositvi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente alla piattaforma.

In entrambi i casi per avviare la diretta bisognerà selezionare l'evento dalla sezione dedicata alla Coppa Italia.

Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Gotti potrebbe far ricorso al turnover in difesa e in attacco. In porta giocherà il dodicesimo Scuffet, con Prödl o Rodrigo Becão, De Maio e Bonifazi a comporre la linea a tre difensiva. Ter Avest e Zeegelaar si candidano a presidiare le due fasce, con Arslan playmaker di centrocampo e De Paul e Pereyra mezzali. Davanti spazio al tandem formato da Nestorovski e Forestieri.

La Coppa Italia è occasione di sperimentazione anche per il nuovo tecnico viola Prandelli, che dovrebbe optare per il 4-3-3. Nel tridente offensivo Cutrone agirà da centravanti, mentre Callejón e Bonaventura potrebbero essere i due esterni alti. In mediana la regia sarà affidata a Pulgar o a Boja Valero, con Amrabat e Castrovilli mezzali. In difesa coppia centrale formata da Milenkovic e Martínez Quarta. Nel ruolo di terzino destro troverà spazio Lirola, mentre Biraghi farà da esterno basso a sinistra. In porta giocherà Terracciano.

UDINESE (3-5-2): Scuffet; Prödl, De Maio, Bonifazi; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Forestieri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Cutrone, Bonaventura.