Udinese-Fiorentina 1-1: Fernandes risponde a Larsen, si inceppa Muriel

La Fiorentina si ferma con un piccolo passo falso nella sua rincorsa alle zone europee; l'Udinese trova un buon pareggio grazie al goal di Larsen.

Stryger Larsen illude l' Udinese , Edimilson Fernandes acciuffa il pareggio per la Fiorentina con un jolly dai 25 metri. Tanto agonismo, tanti contrasti duri ed uno spettacolo non eccelso a Udine. Si mette in pausa il momento d'oro di Pioli, con Muriel inceppato.

Pioli manda in panchina Simeone, preferendo Mirallas all'argentino. Per il resto tutto invariato con Laurini al posto di Vitor Hugo, con Milenkovic che passa accanto a Pezzella. Nicola sceglie la coppia d'attacco 'leggera' formata da De Paul e Pussetto, per sfruttare soprattutto il contropiede. Partita bloccata alla Dacia Arena fin dai primi minuti di gioco. La Fiorentina gestisce il pallone, l'Udinese più guardinga in attesa del giusto varco per il contropiede. Nella prima frazione tanti duelli, tanti falli e una occasione per parte: un colpo di testa di Pezzella parato da Musso e una conclusione di De Paul che sfiora il palo di Lafont.

Nel secondo tempo la Fiorentina prova a sbilanciarsi con la trasformazione in un 4-2-3-1. Al 56', però, Veretout spalanca le porte del contropiede all'Udinese, che passa puntualmente in vantaggio con Larsen. Mancano all'appello Muriel e Chiesa nell'attacco della Viola, ma per fortuna di Pioli ci pensa l'insospettabile Edimilson Fernandes a riportare in parità il match, con il primo goal della sua Serie A.

Tutta la seconda parte di gara è appannaggio della Fiorentina. Federico Chiesa si sveglia e impegna in un paio di occasioni Musso, ma non basta. La squadra di Nicola strappa un buon pareggio, mentre quella di Pioli ferma la sua striscia positiva.

I GOAL

56' LARSEN 1-0 - Pallone sanguinoso perso da Veretout, contropiede secco dell'Udinese condotto da Pussetto e finalizzato da Larsen a due passi da Lafont.

65' FERNANDES 1-1 - Tiro ribattuto di Muriel, la palla arriva ai 25 metri per Edimilson Fernandes, che lascia partire un destro secco che si spegne all'angolino basso.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 1-1

Marcatori: Larsen, Edimilson Fernandes

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D’Alessandro; Pussetto (84' Lasagna), De Paul (74' Okaka).

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini (83' Laurini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson (59' Pjaca), Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas (46' Simeone).

Ammoniti: Milenkovic, Mandragora, Gerson, Laurini, Pussetto, Behrami

Arbitro: Orsato