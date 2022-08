Udinese-Feralpisalò dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la Coppa Italia per l'Udinese di Sottil, di fronte la Feralpisalò: le info sul match, dalle formazioni a come vedere la partita.

UDINESE-FERALPISALÒ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Feralpisalò

Data: 5 agosto 2022

5 agosto 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Mediaset (Canale 20)

Mediaset (Canale 20) Streaming: Mediaset Infinity

Una squadra di Serie A contro una di C. Secondo turno eliminatorio a senso unico? Si vedrà. La Coppa Italia del resto ha regalato sorprese in passato, ora parola al campo: l'Udinese affronta la Feralpisalò, in palio il passaggio alla fase successiva del torneo.

Esordio stagionale per la nuova Udinese di Sottil, alla prima esperienza in Serie A come allenatore. Sarà invece la seconda sfida per la Feralpi, che ha superato il Sudtirol neopromosso in Serie B nel turno eliminatorio della Coppa Italia guadagnandosi i bianconeri.

Primo storico incontro tra le due compagini, che non si sono affrontate in passato: la vincente del match che vede di fronte Udinese e Feralpi Salò sfiderà una tra Monza e Frosinone nel successivo turno di Coppa Italia in programma il prossimo ottobre 2022.

In questa pagina trovate tutte le informazioni utili su Udinese-Feralpisalò: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO UDINESE-FERALPISALÒ

Il match tra Udinese e Feralpisalò di Coppa Italia si giocherà alla Dacia Arena di Udine alle 18 di venerdì 5 agosto 2022. In palio il terzo turno eliminatorio e una tra Monza e Frosinone. Match unico, senza ritorno.

DOVE VEDERE UDINESE-FERALPISALÒ IN TV

Udinese-Feralpisalò è disponibile in diretta tv su Mediaset, che trasmetterà la gara su Italia 1. Si tratta del primo match stagionale per i bianconeri, il secondo per la formazione di Stefano Vecchi.

UDINESE-FERALPISALÒ IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Udinese e Feralpisalò è disponibile anche in diretta streaming su pc, tablet, cellulare e notebook attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity. Basta essere iscritti al portale o avere un abbonamento attivo con il servizio streaming di Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

Udinese-Feralpisalò è disponibile anche da GOAL attraverso la consueta diretta testuale che troverete collegandovi al sito ufficiale o tramite l'app disponibile per cellulare.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FERALPISALÒ

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Benkovic, Bijol, Masina; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Salines; Balestrero, Carraro, Di Molfetta; Siligardi; Guerra, Cernigoi.